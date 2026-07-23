Oportunidad de empleo en Mendoza: empresa de ingeniería busca albañil soldador

Oportunidad de empleo en Mendoza: empresa de ingeniería busca albañil soldador

Mendoza

Empresa vinculada al sector de ingeniería abrió una nueva oportunidad de empleo para sumar personal a su equipo de trabajo. Conocé los requisitos y cómo postular.

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Redacción ElNueve.com

Omnitronic S.A. es una empresa argentina fundada en Mendoza en 1992, especializada en brindar soluciones para la protección catódica y la integridad de activos, principalmente para industrias vinculadas con el sector de Oil & Gas.

La compañía cuenta con su casa matriz en Mendoza y bases estables en Comodoro Rivadavia, Neuquén, Río Gallegos y Córdoba, desde donde presta servicios en distintos puntos del país y también en otros mercados de Latinoamérica.

En esta ocasión, la empresa abrió una oportunidad de empleo para incorporar un oficial albañil soldador.

Principales responsabilidades

  • Ejecutar excavaciones manuales en diferentes tipos de terreno.
  • Preparar el suelo para la colocación de cañerías, cables, fundaciones y drenajes.
  • Realizar tareas que impliquen esfuerzo físico, incluyendo carga y descarga y recorridos en campo abierto.
  • Llevar adelante trabajos de albañilería, hormigonado y soldadura.
  • Leer e interpretar planos básicos de estructuras metálicas.
  • Realizar tareas generales de fabricación y armado en taller.
  • Efectuar mediciones de potenciales en sistemas ON/OFF.

Requisitos

Para postularse al puesto de oficial albañil soldador, la empresa solicita cumplir con los siguientes requisitos:

  • Contar con licencia de conducir categoría A1-B1.
  • Tener título secundario, preferentemente con el secundario completo.
  • Poseer experiencia en tareas relacionadas con la construcción y la electricidad.
  • Tener conocimientos y manejo de herramientas como pala, amoladora, taladro manual, taladro de banco y arenadora.
  • Contar con conocimientos de soldadura por electrodos, además del manejo de pinza y herramientas relacionadas.
  • Tener disponibilidad full time e inmediata.
  • Contar con disponibilidad para viajar dentro del territorio nacional.


Cómo postular

Las personas interesadas en participar de la vacante de trabajo deberán enviar su currículum vitae por correo electrónico a: rrhh@omnitronic-sa.com

Al enviar el CV, deberán colocar en el asunto del correo: CV-Oficial albañil

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