Oportunidad de empleo en Mendoza: empresa de ingeniería busca albañil soldador

Empresa vinculada al sector de ingeniería abrió una nueva oportunidad de empleo para sumar personal a su equipo de trabajo. Conocé los requisitos y cómo postular.
Omnitronic S.A. es una empresa argentina fundada en Mendoza en 1992, especializada en brindar soluciones para la protección catódica y la integridad de activos, principalmente para industrias vinculadas con el sector de Oil & Gas.
La compañía cuenta con su casa matriz en Mendoza y bases estables en Comodoro Rivadavia, Neuquén, Río Gallegos y Córdoba, desde donde presta servicios en distintos puntos del país y también en otros mercados de Latinoamérica.
En esta ocasión, la empresa abrió una oportunidad de empleo para incorporar un oficial albañil soldador.
Principales responsabilidades
- Ejecutar excavaciones manuales en diferentes tipos de terreno.
- Preparar el suelo para la colocación de cañerías, cables, fundaciones y drenajes.
- Realizar tareas que impliquen esfuerzo físico, incluyendo carga y descarga y recorridos en campo abierto.
- Llevar adelante trabajos de albañilería, hormigonado y soldadura.
- Leer e interpretar planos básicos de estructuras metálicas.
- Realizar tareas generales de fabricación y armado en taller.
- Efectuar mediciones de potenciales en sistemas ON/OFF.
Requisitos
Para postularse al puesto de oficial albañil soldador, la empresa solicita cumplir con los siguientes requisitos:
- Contar con licencia de conducir categoría A1-B1.
- Tener título secundario, preferentemente con el secundario completo.
- Poseer experiencia en tareas relacionadas con la construcción y la electricidad.
- Tener conocimientos y manejo de herramientas como pala, amoladora, taladro manual, taladro de banco y arenadora.
- Contar con conocimientos de soldadura por electrodos, además del manejo de pinza y herramientas relacionadas.
- Tener disponibilidad full time e inmediata.
- Contar con disponibilidad para viajar dentro del territorio nacional.
Cómo postular
Las personas interesadas en participar de la vacante de trabajo deberán enviar su currículum vitae por correo electrónico a: rrhh@omnitronic-sa.com
Al enviar el CV, deberán colocar en el asunto del correo: CV-Oficial albañil