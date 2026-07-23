Oportunidad de empleo en Mendoza: empresa de ingeniería busca albañil soldador

Empresa vinculada al sector de ingeniería abrió una nueva oportunidad de empleo para sumar personal a su equipo de trabajo. Conocé los requisitos y cómo postular.

Omnitronic S.A. es una empresa argentina fundada en Mendoza en 1992, especializada en brindar soluciones para la protección catódica y la integridad de activos, principalmente para industrias vinculadas con el sector de Oil & Gas.

La compañía cuenta con su casa matriz en Mendoza y bases estables en Comodoro Rivadavia, Neuquén, Río Gallegos y Córdoba, desde donde presta servicios en distintos puntos del país y también en otros mercados de Latinoamérica.

En esta ocasión, la empresa abrió una oportunidad de empleo para incorporar un oficial albañil soldador.

Principales responsabilidades

Ejecutar excavaciones manuales en diferentes tipos de terreno.

manuales en diferentes tipos de terreno. Preparar el suelo para la colocación de cañerías, cables, fundaciones y drenajes.

de cañerías, cables, fundaciones y drenajes. Realizar tareas que impliquen esfuerzo físico, incluyendo carga y descarga y recorridos en campo abierto.

que impliquen esfuerzo físico, incluyendo carga y descarga y recorridos en campo abierto. Llevar adelante trabajos de albañilería, hormigonado y soldadura.

de albañilería, hormigonado y soldadura. Leer e interpretar planos básicos de estructuras metálicas.

básicos de estructuras metálicas. Realizar tareas generales de fabricación y armado en taller.

generales de fabricación y armado en taller. Efectuar mediciones de potenciales en sistemas ON/OFF.

Requisitos

Para postularse al puesto de oficial albañil soldador, la empresa solicita cumplir con los siguientes requisitos:

Contar con licencia de conducir categoría A1-B1.

categoría A1-B1. Tener título secundario , preferentemente con el secundario completo .

, preferentemente con el . Poseer experiencia en tareas relacionadas con la construcción y la electricidad.

en tareas relacionadas con la construcción y la electricidad. Tener conocimientos y manejo de herramientas como pala, amoladora, taladro manual, taladro de banco y arenadora.

y manejo de como pala, amoladora, taladro manual, taladro de banco y arenadora. Contar con conocimientos de soldadura por electrodos, además del manejo de pinza y herramientas relacionadas.

de por electrodos, además del manejo de pinza y herramientas relacionadas. Tener disponibilidad full time e inmediata.

Contar con disponibilidad para viajar dentro del territorio nacional.



Cómo postular

Las personas interesadas en participar de la vacante de trabajo deberán enviar su currículum vitae por correo electrónico a: rrhh@omnitronic-sa.com

Al enviar el CV, deberán colocar en el asunto del correo: CV-Oficial albañil