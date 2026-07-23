Oportunidad de empleo en Mendoza: empresa de limpieza suma personal a su equipo de trabajo

Empresa mendocina que ofrece servicios de limpieza y mantenimiento abrió una oportunidad de empleo para incorporar personal a su equipo de trabajo. Conocé los requisitos y cómo postular.
Modo Clean, una empresa mendocina que ofrece servicios de limpieza y mantenimiento para empresas, oficinas, industrias y hogares. Entre sus prestaciones también se encuentran los servicios de seguridad y portería, con propuestas destinadas a empresas, edificios y barrios privados.
La firma cuenta con más de 20 años de trayectoria en Mendoza y trabaja con personal capacitado para brindar distintos servicios de mantenimiento. Su oferta incluye, además de limpieza general, mantenimiento de espacios verdes, limpieza final de obra y limpieza de vidrios en altura.
En esta oportunidad, Modo Clean busca incorporar personal para cubrir un puesto de portero/sereno en la zona de Guaymallén.
Cuáles son los requisitos
Las personas interesadas en la oportunidad de empleo deberán cumplir con las siguientes condiciones:
- Ser de sexo masculino.
- Tener entre 30 y 45 años.
- Contar con movilidad propia, requisito excluyente.
- Tener disponibilidad full time.
- Presentar certificado de antecedentes penales.
- Acreditar una experiencia comprobable mínima de cuatro años.
Cómo postular
Quienes estén interesados en la vacante de trabajo deberán enviar su currículum vitae por correo electrónico a modocleanrrhh@gmail.com
Además, los postulantes deberán colocar “PORTERO” en el asunto del correo electrónico, para identificar el puesto al que desean acceder.