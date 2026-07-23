Oportunidad de empleo en Mendoza: empresa de limpieza suma personal a su equipo de trabajo

Empresa mendocina que ofrece servicios de limpieza y mantenimiento abrió una oportunidad de empleo para incorporar personal a su equipo de trabajo. Conocé los requisitos y cómo postular.

Modo Clean, una empresa mendocina que ofrece servicios de limpieza y mantenimiento para empresas, oficinas, industrias y hogares. Entre sus prestaciones también se encuentran los servicios de seguridad y portería, con propuestas destinadas a empresas, edificios y barrios privados.

La firma cuenta con más de 20 años de trayectoria en Mendoza y trabaja con personal capacitado para brindar distintos servicios de mantenimiento. Su oferta incluye, además de limpieza general, mantenimiento de espacios verdes, limpieza final de obra y limpieza de vidrios en altura.

En esta oportunidad, Modo Clean busca incorporar personal para cubrir un puesto de portero/sereno en la zona de Guaymallén.

Cuáles son los requisitos

Las personas interesadas en la oportunidad de empleo deberán cumplir con las siguientes condiciones:

Ser de sexo masculino.

Tener entre 30 y 45 años.

Contar con movilidad propia, requisito excluyente.

propia, requisito Tener disponibilidad full time.

full time. Presentar certificado de antecedentes penales.

Acreditar una experiencia comprobable mínima de cuatro años.

Cómo postular

Quienes estén interesados en la vacante de trabajo deberán enviar su currículum vitae por correo electrónico a modocleanrrhh@gmail.com

Además, los postulantes deberán colocar “PORTERO” en el asunto del correo electrónico, para identificar el puesto al que desean acceder.