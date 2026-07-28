Inseguridad en Panquehua: vecinos salieron a la calle para exigir más policías, luminarias y controles

Vecinos de distintos barrios de Panquehua, en Las Heras, realizaron una protesta para reclamar medidas urgentes frente al aumento de los robos. Denuncian asaltos a plena luz del día, presencia de motochorros y falta de respuestas por parte de las autoridades.

La preocupación por la inseguridad en Panquehua volvió a instalarse en el centro de la escena. Cientos de vecinos de distintos barrios de Las Heras realizaron una manifestación para exigir mayor presencia policial y respuestas concretas frente a una ola de delitos que, aseguran, ya afecta tanto de día como de noche. Familias completas, comerciantes y adultos mayores expresaron su preocupación por los reiterados robos que sufren desde hace meses.

Durante la protesta, los habitantes aseguraron que los hechos delictivos dejaron de concentrarse únicamente durante la noche y que actualmente ocurren a cualquier hora.

Según explicaron, los delincuentes asaltan a personas que esperan el colectivo, ingresan a viviendas tras escalar medianeras y, cuando no logran concretar un robo, provocan daños en las propiedades.

Además, sostuvieron que muchos de los episodios quedaron registrados por cámaras de seguridad particulares, donde se observa a los sospechosos desplazándose con total impunidad por la zona.

La movilización reunió a vecinos de distintos sectores de Panquehua, entre ellos los barrios 17 de Octubre, Adolfo Calle 4, Adolfo Calle 5, Los Ciruelos, Gendarme Trejo, además de residentes de los pasajes Manzano y Romero, entre otros.

Los manifestantes explicaron que la problemática afecta a toda la zona y que decidieron unirse para visibilizar una situación que, afirman, se volvió insostenible.

Piden más policías, iluminación y controles permanentes

Entre los principales reclamos, los vecinos solicitaron un refuerzo de la presencia policial, patrullajes permanentes y controles preventivos, especialmente sobre motocicletas, ya que aseguran que gran parte de los delitos son cometidos por motochorros.

También reclamaron la colocación de luminarias en espacios públicos, la limpieza de terrenos baldíos con abundante vegetación y la instalación de reductores de velocidad para disminuir la circulación rápida de motos utilizadas durante los robos.

Según manifestaron, la falta de iluminación y el abandono de algunos sectores favorecen el accionar delictivo.

Los habitantes explicaron que la protesta fue el resultado de numerosos pedidos realizados previamente ante las autoridades. Indicaron que durante el año pasado mantuvieron reuniones con representantes municipales y presentaron distintos petitorios solicitando soluciones, aunque sostienen que los compromisos asumidos nunca se concretaron.

Incluso denunciaron que, antes de la manifestación, recibieron la propuesta de postergar el encuentro con funcionarios para los próximos días, algo que rechazaron al considerar que la situación requiere respuestas inmediatas.

Las alarmas comunitarias ya no alcanzan

Otra de las preocupaciones planteadas por los vecinos es que, pese a contar con alarmas comunitarias, la inseguridad continúa creciendo.

Explicaron que cada vez que suenan las alarmas son los propios habitantes quienes salen para asistir a otros vecinos afectados por robos, una situación que consideran riesgosa porque exponen su propia seguridad.

Por ese motivo insistieron en que la solución debe provenir de un mayor despliegue preventivo por parte de las fuerzas de seguridad y de políticas públicas que permitan recuperar la tranquilidad en la zona.