Oportunidad de empleo en Mendoza: buscan mucama o mucamo para trabajar en un hotel

Empresa mendocina dedicada al rubro hotelero abrió una nueva oportunidad de empleo para incorporar personal a su equipo de trabajo. Conocé los requisitos y cómo postular.

Raíces Aconcagua Mendoza es una empresa vinculada a la actividad hotelera en la provincia de Mendoza.

En esta ocasión, la firma abrió una oportunidad de empleo para sumar personal en uno de sus establecimientos ubicado en la Ciudad de Mendoza.

Acerca de la vacante de trabajo

La empresa busca incorporar a su equipo una mucama o mucamo para trabajar en un hotel de la Ciudad de Mendoza.

Requisitos

Según la convocatoria, los principales requisitos son:

Contar con experiencia previa como mucama o mucamo y en áreas públicas de hoteles, requisito excluyente.

como mucama o mucamo y en áreas públicas de hoteles, requisito excluyente. Tener vocación de servicio.

de servicio. Contar con disponibilidad horaria.

horaria. Poseer excelentes relaciones interpersonales.

interpersonales. Tener buena presencia.

Presentar referencias comprobables, requisito excluyente.

El puesto se desarrollará en la Ciudad de Mendoza y la modalidad de contratación será como extra, según el convenio hotelero.

Cómo postular

Las personas interesadas en el puesto de trabajo deberán enviar su currículum vitae por correo electrónico a: rrhh@raicesdelplata.com

Al momento de enviar el CV, deberán colocar “mucama/o” en el asunto del correo electrónico, para identificar correctamente la vacante a la que desean postularse.