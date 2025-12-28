Oportunidad de empleo en Mendoza: restaurante de Ciudad busca personal para distintas áreas

Local gastronómico ubicado en la Ciudad de Mendoza se encuentra en expansión y abrió una convocatoria laboral para sumar personal a su equipo de trabajo. Conocé cuáles son los requisitos y cómo podés postularte.

Un restaurante ubicado en la zona de Arístides Villanueva, uno de los polos gastronómicos más concurridos de la Ciudad de Mendoza, abrió una búsqueda de personal de cara a la temporada de verano.

La convocatoria está orientada a distintos puestos, con opciones de trabajo full time y part time según el cargo.

La propuesta apunta a reforzar el equipo de trabajo durante los meses de mayor movimiento, especialmente en el marco de las próximas fiestas y la temporada alta.

Los puestos de trabajo

Mozos

Requisitos

Experiencia comprobable en el rubro

comprobable en el rubro Disponibilidad para trabajar durante la temporada de verano

durante la temporada de verano Posibilidad de desempeñarse en fechas clave y jornadas de alta demanda

de desempeñarse en fechas clave y jornadas de alta demanda Disponibilidad para turnos full time o part time

Parrillero / Cocinero

Requisitos

Experiencia comprobable en parrilla a las brasas

comprobable en parrilla a las brasas Conocimientos en cocina

en cocina Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión

Promotores / Vendedores

Requisitos

Conocimientos en ventas (se valorará experiencia previa)

en ventas (se experiencia previa) Excelente carisma y habilidades de comunicación

de comunicación Se valorará contar con manejo de idiomas, especialmente inglés y portugués

¿Cómo postular?

Las personas interesadas pueden comunicarse exclusivamente por WhatsApp al número: 261 339 2150