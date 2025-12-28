Oportunidad de empleo en Mendoza: restaurante de Ciudad busca personal para distintas áreas

Local gastronómico ubicado en la Ciudad de Mendoza se encuentra en expansión y abrió una convocatoria laboral para sumar personal a su equipo de trabajo. Conocé cuáles son los requisitos y cómo podés postularte.
Un restaurante ubicado en la zona de Arístides Villanueva, uno de los polos gastronómicos más concurridos de la Ciudad de Mendoza, abrió una búsqueda de personal de cara a la temporada de verano.
La convocatoria está orientada a distintos puestos, con opciones de trabajo full time y part time según el cargo.
La propuesta apunta a reforzar el equipo de trabajo durante los meses de mayor movimiento, especialmente en el marco de las próximas fiestas y la temporada alta.
Los puestos de trabajo
Mozos
Requisitos
- Experiencia comprobable en el rubro
- Disponibilidad para trabajar durante la temporada de verano
- Posibilidad de desempeñarse en fechas clave y jornadas de alta demanda
- Disponibilidad para turnos full time o part time
Parrillero / Cocinero
Requisitos
- Experiencia comprobable en parrilla a las brasas
- Conocimientos en cocina
- Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión
Promotores / Vendedores
Requisitos
- Conocimientos en ventas (se valorará experiencia previa)
- Excelente carisma y habilidades de comunicación
- Se valorará contar con manejo de idiomas, especialmente inglés y portugués
¿Cómo postular?
Las personas interesadas pueden comunicarse exclusivamente por WhatsApp al número: 261 339 2150