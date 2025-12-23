Oportunidad de empleo en Mendoza: reconocido centro de entretenimiento busca personal para cubrir varios puestos de trabajo

Reconocido centro de entretenimiento de Mendoza abrió una convocatoria laboral para incorporar personal a su equipo de trabajo en distintas áreas. Conocé cuáles son los requisitos y cómo podés postularte.

El Arena Maipú es uno de los complejos de entretenimiento más importantes de Mendoza, donde se desarrollan espectáculos, eventos deportivos y diversas propuestas recreativas.

En este contexto, la empresa abrió una nueva búsqueda laboral para incorporar personal en distintas áreas operativas.

Acerca de los puestos de trabajo

Guardavidas

¿Cuáles son los requisitos?

Certificado de aprobación del curso de guardavidas

Conocimientos en RCP y primeros auxilios

Asistente de slot

Requisitos

Marcada orientación al servicio y atención al público

Disponibilidad para trabajar en horarios rotativos de mañana, tarde y noche

Vigilador eventual

¿Cuáles son los requisitos

Secundario completo

completo Disponibilidad horaria full time

horaria full time Capacidad de trabajo en equipo y buena comunicación

¿Cómo postularse?

Las personas interesadas en postularse deben enviar su currículum vitae por correo electrónico a busquedas@arenamaipu.com.ar, indicando en el asunto del mail el puesto al que aplican.