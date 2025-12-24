Oportunidad de empleo en Mendoza: buscan personal para trabajar en una playa de estacionamiento

Comercio ubicado en la Ciudad de Mendoza se encuentra en expansión y abrió una convocatoria laboral para sumar personal a su equipo de trabajo. Conocé cuáles son los requisitos y cómo podés postularte.

Un comercio ubicado en la Ciudad de Mendoza abrió una búsqueda laboral para incorporar personal destinado a tareas en una playa de estacionamiento.

Acerca del puesto de trabajo

Personal para playa de estacionamiento

La función principal está vinculada a la atención y movimiento de vehículos, por lo que solicitan buen manejo, responsabilidad y predisposición para el trato con el público.

¿Cuáles son los requisitos?

De acuerdo a lo informado, los requisitos son:

Experiencia en manejo y estacionamiento de vehículos

en manejo y estacionamiento de vehículos Excelente presencia

presencia Referencias laborales reales y comprobables

laborales reales y comprobables Disponibilidad para trabajar full time

para trabajar full time Posibilidad de desempeñarse en turnos nocturnos, fines de semana y feriados

de desempeñarse en turnos nocturnos, fines de semana y feriados Preferentemente residir en la zona

¿Cómo postularse?

Las personas interesadas en el puesto de trabajo deben presentarse de manera presencial con currículum vitae en mano en Arístides Villanueva 147, Ciudad de Mendoza.

La recepción de CV se realiza de lunes a jueves, en el horario de 19 a 21 horas.