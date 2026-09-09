Oportunidad de empleo en Mendoza: reconocido hotel suma personal para distintas áreas

Reconocido hotel de la Ciudad de Mendoza abrió una nueva oportunidad de empleo para distintas áreas. Conocé los requisitos y cómo postular.

Diplomatic Hotel es uno de los establecimientos hoteleros más reconocidos de Mendoza.

El establecimiento está ubicado en plena Ciudad y se encuentra rodeado de reconocidos polos gastronómicos.

En esta ocasión, el hotel abrió nuevas oportunidades de empleo para sumar trabajadores a diferentes áreas.

Diplomatic busca cubrir tres puestos: operario de mantenimiento, ayudante de pastelería y recepcionista de hospitalidad.

Operario de mantenimiento

El puesto tiene como objetivo garantizar el buen funcionamiento de las instalaciones del hotel y realizar las tareas necesarias para prevenir o solucionar inconvenientes.

Entre sus funciones estarán los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo, además de tareas relacionadas con la seguridad de los huéspedes y del personal.

Requisitos

Un año de experiencia en puestos similares.

en puestos similares. Formación o conocimientos como técnico electricista.

como técnico electricista. Disponibilidad horaria full time.

horaria full time. Perfil proactivo y organizado.

Cómo postular

Los interesados deberán enviar su CV a rrhh@diplomatichotel.com.ar y colocar en el asunto del correo: “Operario de Mantenimiento”.

Ayudante de pastelería

El Diplomatic Hotel también busca incorporar un ayudante de pastelería para trabajar junto al equipo encargado de las elaboraciones.

La persona seleccionada colaborará en el servicio y en la preparación de productos de pastelería, siguiendo las recetas y utilizando los ingredientes, equipos y utensilios correspondientes.

También deberá respetar los estándares de calidad del hotel y las normas bromatológicas vigentes.

Requisitos

Un año de experiencia en puestos similares.

en puestos similares. Disponibilidad horaria full time.

horaria full time. Perfil proactivo y organizado.

Cómo postularse

Para participar de la búsqueda, se debe enviar el CV a rrhh@diplomatichotel.com.ar.

En el asunto del correo deberán escribir: “Ayudante de Pastelería”.

Recepcionista de hospitalidad

La tercera oportunidad es para el puesto de recepcionista de hospitalidad, una función que tendrá contacto directo con los huéspedes y clientes del hotel.

El objetivo será brindar una atención cálida y profesional desde el primer contacto hasta la despedida. También deberá gestionar consultas, solicitudes y reclamos durante la estadía y operar la central telefónica.

Además, tendrá tareas en el Spa, como recibir a los clientes, organizar los turnos para los distintos servicios y ofrecer alternativas y productos disponibles para la venta.

Requisitos

Un año de experiencia en puestos similares.

en puestos similares. Disponibilidad horaria full time.

horaria full time. Conocimientos de Arion, Nuvola y Excel.

de Arion, Nuvola y Excel. Inglés avanzado.

avanzado. Portugués intermedio.

intermedio. Perfil proactivo y organizado.

Cómo postularse

Los interesados deberán enviar su CV a rrhh@diplomatichotel.com.ar.

En el asunto del correo deberán colocar: “Recepcionista de Hospitalidad”.