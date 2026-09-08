¿Por qué Costa, la panelista de Cortá Por Lozano, terminó en terapia intensiva?

La reconocida panelista de Cortá por Lozano debió ser hospitalizada tras sufrir una infección por neumococo que derivó en una encefalitis hepática. Luego de permanecer en terapia intensiva, la artista pasó a una sala común, llevó tranquilidad sobre su evolución y confirmó que continuará bajo tratamiento médico con antibióticos.

La salud de Costa encendió las alarmas en el ambiente del espectáculo en las últimas horas. La artista debió suspender la función de su espectáculo unipersonal A toda Costa en la ciudad de Rosario para ser ingresada de urgencia en un centro de salud.

La noticia de su internación fue dada a conocer por el periodista Guille Barrios, quien detalló la gravedad del cuadro inicial que afectó a la panelista de Cortá Por Lozano: “A causa de un neumococo que migró a la sangre, tuvo una encefalitis hepática. Pasó por terapia intensiva y se encuentra estable en sala común”, precisó el comunicador respecto a la evolución de la paciente.

La palabra de Costa y los detalles de su recuperación

Para llevar tranquilidad a sus seguidores y a la audiencia, la propia artista rompió el silencio desde el Sanatorio Medicus, donde se encuentra bajo estricto seguimiento profesional. En diálogo con Exitoína, la humorista confirmó sus notables avances: “Estoy muy bien y muy recuperada”, aseguró.

Asimismo, en declaraciones a TN, Costa explicó los motivos por los cuales deberá permanecer varios días más en el establecimiento hospitalario antes de recibir el alta definitiva: “Voy a estar unos días acá hasta terminar el ciclo de antibióticos. Una bacteria de neumococo se fue a la sangre y se hizo una infección que terminó en una encefalitis hepática. Estoy muy bien atendida”, concluyó con optimismo sobre su cuadro.

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