Oportunidad de empleo en Mendoza: reconocido hotel suma personal para el área de limpieza y mantenimiento

Reconocida cadena de hoteles abrió una nueva oportunidad de empleo vinculada al área de limpieza y mantenimiento. Conocé los requisitos y cómo postular.

Entre Cielos Wine & Wellness Hotel se encuentra en Guardia Vieja 1998, Luján de Cuyo, rodeado de viñedos y con vistas hacia la cordillera de los Andes.

El hotel cuenta con 24 habitaciones y suites, además de propuestas vinculadas al vino, la gastronomía y el bienestar. Entre sus servicios se encuentra el Spa Hamam y también ofrece servicio diario de housekeeping para sus huéspedes.

Además, la empresa mantiene políticas vinculadas con la sustentabilidad, entre ellas el uso de productos de limpieza biodegradables, la reducción de plásticos y distintas medidas destinadas al ahorro de energía y recursos.

En esta ocasión, el establecimiento abrió una oportunidad de empleo para el área de limpieza y mantenimiento.

La vacante de trabajo

De acuerdo con la convocatoria, la empresa valorará la capacidad para trabajar de manera organizada y prestar atención a los detalles.

La propuesta también contempla desarrollo y aprendizaje continuo, salarios y beneficios competitivos y un entorno laboral rodeado de viñedos y naturaleza.

Requisitos

Entre las condiciones indicadas en la convocatoria se encuentran:

Experiencia en hoteles de categoría, requisito excluyente.

en hoteles de categoría, requisito excluyente. Atención al detalle.

Rapidez y organización para la ejecución de las tareas.

y organización para la ejecución de las tareas. Disponibilidad horaria.

Cómo postular

Las personas interesadas en el puesto de trabajo deberán enviar su CV por correo electrónico a: areabita@entrecielos.com.

En el asunto del mensaje deberán colocar como referencia “Housekeeping”, para identificar la búsqueda laboral.