Día del Maestro en Mendoza: ¿hay clases este viernes 11 de septiembre?

El Día del Maestro se conmemora este viernes 11 de septiembre y muchos padres y estudiantes se preguntan si deberán asistir a las escuelas. Qué establece la jornada para los niveles Inicial, Primario y Secundario en Mendoza y qué confirmó la DGE.

Con la llegada de septiembre vuelve una pregunta que se repite cada año entre las familias mendocinas: ¿hay clases el Día del Maestro? Este 2026, la fecha cae viernes 11 de septiembre y tendrá un efecto directo sobre la actividad escolar en Mendoza.

Aunque la fecha no forma parte del listado de feriados nacionales, el Día del Maestro tiene un régimen particular dentro del calendario educativo. Por este motivo, las escuelas de la provincia no tendrán actividad habitual durante esa jornada.

¿Hay clases este viernes 11 de septiembre en Mendoza?

La respuesta es no. Este viernes 11 de septiembre no habrá clases en las escuelas de Mendoza, tanto en establecimientos públicos como privados. El asueto alcanza a tanto a estudiantes como docentes de todos los niveles educativos, es decir nivel inicial (incluidos los jardines maternales), primario y secundario.

De esta manera, alumnos, docentes y personal educativo contarán con una jornada sin actividad escolar habitual. Para las familias, esto significa que los chicos no deberán concurrir a las aulas durante el viernes, por lo que el fin de semana comenzará con un día extra.

¿El Día del Maestro es feriado nacional?

No. El 11 de septiembre no es un feriado nacional establecido para toda la población. La fecha tiene un tratamiento específico dentro del ámbito educativo y funciona como una jornada de descanso para quienes forman parte de las instituciones escolares.

Por eso, que no haya clases en Mendoza no significa que se trate de un feriado nacional. La actividad comercial, bancaria y de otros sectores continúa bajo su régimen habitual, salvo que exista una disposición particular.

Argentina: ¿Por qué se celebra el Día del Maestro el 11 de septiembre?

La fecha fue elegida para recordar a Domingo Faustino Sarmiento, quien murió el 11 de septiembre de 1888 en Asunción, Paraguay.

Sarmiento nació en San Juan en 1811 y tuvo una fuerte influencia en el desarrollo del sistema educativo argentino. Además de ejercer como docente y escritor, fue gobernador de San Juan y posteriormente presidente de la Nación entre 1868 y 1874.

Su figura quedó especialmente vinculada con la expansión de la educación pública y la creación de instituciones destinadas a ampliar el acceso a la enseñanza.

Durante su gestión presidencial, Sarmiento impulsó distintas políticas orientadas a fortalecer la educación y promover la alfabetización. Entre sus principales iniciativas se destaca la creación y promoción de escuelas públicas, bibliotecas e instituciones vinculadas con la enseñanza.

También tuvo un papel importante en la creación de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip) y en el desarrollo de la Biblioteca Nacional de Maestros. Por ese legado, el 11 de septiembre quedó instalado como una fecha de reconocimiento a los docentes y a su tarea dentro del sistema educativo.