Oportunidad de empleo en Mendoza: cuándo abre el nuevo hipermercado Benedetti en el ex Libertad y cuántos puestos de trabajo habrá

El nuevo proyecto de Grupo Benedetti ocupará el predio del ex Hiper Libertad en Godoy Cruz y contempla generar nuevos puestos de trabajo.

El nuevo local de Grupo Benedetti en Godoy Cruz ya genera expectativa entre quienes están buscando trabajo en Mendoza.

La empresa avanza con la puesta en marcha de un nuevo mercado mayorista y minorista en el predio que ocupaba el ex Hiper Libertad, y el proyecto contempla la incorporación de alrededor de 100 trabajadores.

La apertura está prevista para entre noviembre y diciembre de 2026, por lo que la incorporación de personal podría avanzar en los próximos meses.

Según la información difundida sobre el proyecto, una parte de los puestos será ocupada por trabajadores que ya se desempeñaban en Libertad, mientras que también habrá nuevas contrataciones.

Por el momento, no hay una convocatoria específica publicada para el nuevo establecimiento de Godoy Cruz. Quienes estén interesados en trabajar allí todavía no pueden anotarse a una búsqueda exclusiva para ese local. Sin embargo, Granja Benedetti ya cuenta con un canal oficial para recibir postulaciones y publicar sus vacantes.

La empresa tiene actualmente 27 sucursales y más de 400 empleados, y en los últimos meses publicó búsquedas para distintos puestos vinculados a sus operaciones.

La recomendación para quienes quieran postularse es revisar periódicamente las vacantes oficiales de Granja Benedetti, ya que la convocatoria para el nuevo establecimiento podría aparecer a medida que avance el proyecto.