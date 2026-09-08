Videos: una mendocina enseñó cómo aprovechar los aparatos del parque para hacer ejercicio y se volvió viral

Una joven mendocina hizo una guía práctica para aprovechar al máximo los aparatos de los gimnasios al aire libre que encontramos en muchas plazas o parques de la provincia. Compartió los videos a través de las redes sociales y se volvió viral.

A casi todos nos ha pasado que vemos las máquinas para hacer ejercicio en distintas plazas o parques, pero no sabemos cómo usarlas o no se nos ocurren ejercicios para sacar el máximo provecho. Ante esto, una joven mendocina decidió mostrar a través de sus redes sociales una guía práctica para aprovechar cada aparato ahora que, en los próximos meses, se vienen los días más cálidos.

Los gimnasios al aire libre se multiplican en plazas y parques de toda Mendoza, pero no todos saben cómo aprovechar al máximo los aparatos que hay en ellos. Frente a esto, una entrenadora mendocina decidió compartir una serie de ejercicios para seguir de manera sencilla.

En la publicación, difundida a través de su cuenta de Instagram, la joven muestra una rutina completa con los aparatos que se encuentran en los parques públicos. Desde ejercicios para piernas, brazos y abdomen, hasta consejos sobre la postura correcta y cómo adaptar la intensidad del entrenamiento según el nivel de cada persona.

Además, mostró como con una misma máquina se pueden realizar diferentes variantes para tener una rutina aún más completa.

“¿Sabes como usar correctamente los aparatos?”, escribió la joven junto a sus videos, donde en los comentarios muchos usuarios le preguntaban por máquinas que tenían cerca de su casa, pero no sabían qué podían hacer.

Por ejemplo, una misma máquina puede utilizarse para ejercitar piernas y glúteos con distintas variantes de posiciones.

Los videos obtuvieron miles de reproducciones y se volvieron viral en las redes sociales. Muchos usuarios celebraron la iniciativa de la joven y destacaron que les gustaría que en cada máquina hubiera un cartel explicando cómo se pueden usar, ya que algunos resultan muy confusos.