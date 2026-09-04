Oportunidad de empleo en Mendoza: empresa de transporte suma portero

Empresa de transporte abrió una nueva oportunidad de empleo vinculada al área de seguridad. Conocé los requisitos y cómo postular.

Grupo Terralogic es un grupo empresario con sede central en Mendoza que desarrolla actividades principalmente vinculadas con el transporte, la logística, la producción agropecuaria y el almacenamiento.

Su historia comenzó en 1961 y actualmente el grupo está integrado por distintas empresas y unidades de negocio. Entre sus actividades se encuentran el transporte nacional e internacional, el almacenamiento en cámaras de frío y los servicios vinculados con la producción agrícola.

La sede central de Grupo Terralogic se encuentra en Luzuriaga, Maipú, y la empresa también cuenta con operaciones en otras provincias y en Chile.

En esta ocasión, la empresa abrió una oportunidad de empleo en Mendoza para sumar porteros para desempeñarse dentro de su equipo de seguridad.

Acerca de la vacante

La convocatoria apunta especialmente a profesionales de la seguridad que puedan desenvolverse en tareas de vigilancia, control y registro.

Entre las principales funciones se encuentran:

Control y monitoreo de sistemas CCTV.

y monitoreo de sistemas CCTV. Control de ingresos y egresos.

y egresos. Confección y llenado de planillas.

y llenado de planillas. Manejo del paquete Office.

Office. Comunicación con otras personas y atención de situaciones vinculadas con el puesto.

Requisitos

La empresa solicita que los postulantes cuenten con un perfil orientado a la seguridad.

Los principales requisitos son:

Experiencia comprobable en portería y seguridad privada.

comprobable en portería y seguridad privada. Conocimientos en control de CCTV.

en control de CCTV. Experiencia en control de ingresos y egresos.

de ingresos y egresos. Manejo de planillas.

Conocimientos del paquete Office.

Excelente capacidad de comunicación.

de comunicación. Disponibilidad full time.

Posibilidad de trabajar en turnos rotativos.

Cómo postular

Las personas interesadas en la búsqueda deberán enviar su currículum vitae por correo electrónico a: rrhh@grupoterralogic.com

Es importante colocar “PORTERO” en el asunto del correo, tal como indica la convocatoria.