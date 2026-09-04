Oportunidad de empleo en Mendoza: empresa de transporte suma portero

Empresa de transporte abrió una nueva oportunidad de empleo vinculada al área de seguridad. Conocé los requisitos y cómo postular.
Grupo Terralogic es un grupo empresario con sede central en Mendoza que desarrolla actividades principalmente vinculadas con el transporte, la logística, la producción agropecuaria y el almacenamiento.
Su historia comenzó en 1961 y actualmente el grupo está integrado por distintas empresas y unidades de negocio. Entre sus actividades se encuentran el transporte nacional e internacional, el almacenamiento en cámaras de frío y los servicios vinculados con la producción agrícola.
La sede central de Grupo Terralogic se encuentra en Luzuriaga, Maipú, y la empresa también cuenta con operaciones en otras provincias y en Chile.
En esta ocasión, la empresa abrió una oportunidad de empleo en Mendoza para sumar porteros para desempeñarse dentro de su equipo de seguridad.
Acerca de la vacante
La convocatoria apunta especialmente a profesionales de la seguridad que puedan desenvolverse en tareas de vigilancia, control y registro.
Entre las principales funciones se encuentran:
- Control y monitoreo de sistemas CCTV.
- Control de ingresos y egresos.
- Confección y llenado de planillas.
- Manejo del paquete Office.
- Comunicación con otras personas y atención de situaciones vinculadas con el puesto.
Requisitos
La empresa solicita que los postulantes cuenten con un perfil orientado a la seguridad.
Los principales requisitos son:
- Experiencia comprobable en portería y seguridad privada.
- Conocimientos en control de CCTV.
- Experiencia en control de ingresos y egresos.
- Manejo de planillas.
- Conocimientos del paquete Office.
- Excelente capacidad de comunicación.
- Disponibilidad full time.
- Posibilidad de trabajar en turnos rotativos.
Cómo postular
Las personas interesadas en la búsqueda deberán enviar su currículum vitae por correo electrónico a: rrhh@grupoterralogic.com
Es importante colocar “PORTERO” en el asunto del correo, tal como indica la convocatoria.