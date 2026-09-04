Oportunidad de empleo en Mendoza: empresa de transporte suma portero

Oportunidad de empleo en Mendoza: empresa de transporte suma portero

Mendoza

Empresa de transporte abrió una nueva oportunidad de empleo vinculada al área de seguridad. Conocé los requisitos y cómo postular.

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Redacción ElNueve.com

Grupo Terralogic es un grupo empresario con sede central en Mendoza que desarrolla actividades principalmente vinculadas con el transporte, la logística, la producción agropecuaria y el almacenamiento.

Su historia comenzó en 1961 y actualmente el grupo está integrado por distintas empresas y unidades de negocio. Entre sus actividades se encuentran el transporte nacional e internacional, el almacenamiento en cámaras de frío y los servicios vinculados con la producción agrícola.

La sede central de Grupo Terralogic se encuentra en Luzuriaga, Maipú, y la empresa también cuenta con operaciones en otras provincias y en Chile.

En esta ocasión, la empresa abrió una oportunidad de empleo en Mendoza para sumar porteros para desempeñarse dentro de su equipo de seguridad.

Acerca de la vacante

La convocatoria apunta especialmente a profesionales de la seguridad que puedan desenvolverse en tareas de vigilancia, control y registro.

Entre las principales funciones se encuentran:

  • Control y monitoreo de sistemas CCTV.
  • Control de ingresos y egresos.
  • Confección y llenado de planillas.
  • Manejo del paquete Office.
  • Comunicación con otras personas y atención de situaciones vinculadas con el puesto.

Requisitos

La empresa solicita que los postulantes cuenten con un perfil orientado a la seguridad.

Los principales requisitos son:

  • Experiencia comprobable en portería y seguridad privada.
  • Conocimientos en control de CCTV.
  • Experiencia en control de ingresos y egresos.
  • Manejo de planillas.
  • Conocimientos del paquete Office.
  • Excelente capacidad de comunicación.
  • Disponibilidad full time.
  • Posibilidad de trabajar en turnos rotativos.

 

Cómo postular

Las personas interesadas en la búsqueda deberán enviar su currículum vitae por correo electrónico a: rrhh@grupoterralogic.com

Es importante colocar “PORTERO” en el asunto del correo, tal como indica la convocatoria.

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