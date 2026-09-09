¿Zonda? de qué se trata el fenómeno que afecta a Mendoza este miércoles

Mendoza atraviesa este miércoles una jornada marcada por la presencia de distintos fenómenos de viento, con circulación del sector sur en buena parte del territorio y viento Zonda débil en la zona cordillerana y precordillerana.

Entendiendo que en estos días estamos en un gris con mañanas frías y tardes calurosas, en Mendoza sopla un viento fuerte que confunde a los mendocinos. Lo cierto es que el viento que se registra este miércoles en Mendoza responde a dos situaciones diferentes que se presentan durante la jornada.

Por un lado, habrá viento del sector sur en distintas zonas de la provincia; por otro, se mantiene la presencia de viento Zonda débil en toda la precordillera, con mayor incidencia en el sur mendocino.

¿De qué se trata el viento que está soplando este miércoles?

En la Zona Sur, el viento del sector sur comenzó a registrarse alrededor de las 10, mientras que en la Zona Norte y Este se espera que la circulación se haga presente desde las 12.

Según el pronóstico, se trata de un viento débil y continuo, que se mantendrá hasta aproximadamente las 21. Por sus características, no se trata de un episodio de viento fuerte, aunque puede generar una modificación en las condiciones de la jornada y una sensación térmica diferente a la de las primeras horas.

Al mismo tiempo, desde las 5 se registra viento Zonda débil en toda la precordillera. El fenómeno tendrá una mayor incidencia en la precordillera sur y Malargüe, especialmente durante la franja comprendida entre las 14 y las 19.

Viento sur y Zonda al mismo tiempo

La presencia simultánea de ambos fenómenos puede generar confusión. Sin embargo, no se trata del mismo viento.

El viento sur es una circulación de aire proveniente del sector sur y, en este caso, se caracteriza por ser débil y persistente durante varias horas.

El Zonda, en cambio, es un viento característico de Mendoza que desciende desde la cordillera y la precordillera, generalmente con aire más seco y cálido. En esta jornada se espera que su intensidad sea débil, aunque tendrá una mayor presencia en sectores de la precordillera y particularmente en Malargüe.

Por lo tanto, mientras en buena parte de la provincia avanzará el viento del sur, la precordillera continuará bajo la influencia del Zonda, con el período de mayor incidencia previsto para la tarde.

Hasta qué hora habrá viento

De acuerdo con el pronóstico, el viento del sector sur se mantendrá hasta las 21 en las zonas indicadas.

En el caso del Zonda, el período de mayor incidencia estará entre las 14 y las 19, principalmente en la precordillera sur y Malargüe.

La jornada, así, estará marcada por una dinámica de vientos diferenciada según la zona de Mendoza, con circulación sur en sectores del territorio provincial y presencia de Zonda débil en áreas cordilleranas y precordilleranas.