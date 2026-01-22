Oportunidad de empleo en Mendoza: reconocido hotel suma personal a su equipo de trabajo

Reconocido hotel ubicado en el centro de la Ciudad de Mendoza se encuentra en expansión y abrió una vacante para incorporar personal a su equipo de trabajo. Conocé los beneficios que ofrece y cómo postular.

Ubicado en una de las zonas más concurridas de la Ciudad de Mendoza, el Hotel Hyatt se posiciona como uno de los establecimientos de mayor prestigio del sector hotelero en la provincia.

Reconocido por sus altos estándares de servicio, su propuesta gastronómica y la realización de eventos sociales y corporativos, el hotel continúa ampliando su equipo de trabajo.

En esta oportunidad, la empresa lanzó una nueva convocatoria laboral para cubrir un puesto eventual.

Acerca del puesto de trabajo

La búsqueda está orientada a incorporar mozos/as eventuales para el área de banquetes y eventos.

Las tareas principales estarán vinculadas a la atención de comensales durante eventos, reuniones y servicios especiales.

Beneficios que ofrece la empresa

Quienes resulten seleccionados accederán a diversos beneficios, entre ellos:

Restaurante exclusivo para colaboradores.

exclusivo para colaboradores. Programa de beneficios en comercios.

en comercios. Descuentos en outlets y servicios.

en outlets y servicios. Servicio de lavandería diaria.

diaria. Capacitación constante y certificaciones.

constante y certificaciones. Posibilidades de desarrollo profesional.

profesional. Celebración de fechas especiales.

de fechas especiales. Sala de lactancia y otros beneficios adicionales.

¿Cuáles son los requisitos?

Desde la empresa informaron que se valorará:

Experiencia previa en atención al cliente en hotelería o gastronomía (deseable).

Actitud proactiva y orientación al servicio.

proactiva y orientación al servicio. Buen trato interpersonal y capacidad para trabajar en equipo.

trato interpersonal y capacidad para en equipo. Interés por capacitarse en estándares de servicio de lujo.

en estándares de servicio de lujo. Disponibilidad para trabajar en jornadas eventuales, fines de semana y horarios flexibles.

¿Cómo postular?

Las personas interesadas deberán enviar su currículum vitae actualizado por correo electrónico a: menph-human.resources@hyatt.com