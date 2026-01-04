Oportunidad de empleo en Mendoza: empresa busca personal de vigilancia

Oportunidad de empleo en Mendoza: empresa busca personal de vigilancia

Mendoza

Una empresa industrial incorpora vigiladores para sumar a su equipo de trabajo. Conocé cuáles son los requisitos y cómo podés postular.

Redacción ElNueve.com

Una empresa industrial con base en Guaymallén abrió una búsqueda laboral para reforzar su esquema de seguridad y control interno.

Acerca del puesto de trabajo

La vacante corresponde al área de sereno y vigilancia, con responsabilidad directa sobre el cuidado de las instalaciones y los bienes de la empresa.

El rol implica una presencia activa en el predio, con seguimiento de movimientos y registro de novedades durante la jornada laboral.

Principales responsabilidades

Entre las funciones asignadas se destacan:

  • Vigilancia y control general de las instalaciones
  • Control de ingreso y egreso de personal y vehículos
  • Registro de novedades e incidentes
  • Cuidado y resguardo de los bienes de la empresa

¿Cómo postular?

La búsqueda es llevada adelante por Grupo Servicemen. Las personas interesadas en el puesto de trabajo pueden comunicarse vía WhatsApp al 2613 38-5734.

