Oportunidad de empleo en Mendoza: empresa busca personal de vigilancia

Una empresa industrial incorpora vigiladores para sumar a su equipo de trabajo. Conocé cuáles son los requisitos y cómo podés postular.

Una empresa industrial con base en Guaymallén abrió una búsqueda laboral para reforzar su esquema de seguridad y control interno.

Acerca del puesto de trabajo

La vacante corresponde al área de sereno y vigilancia, con responsabilidad directa sobre el cuidado de las instalaciones y los bienes de la empresa.

El rol implica una presencia activa en el predio, con seguimiento de movimientos y registro de novedades durante la jornada laboral.

Principales responsabilidades

Entre las funciones asignadas se destacan:

Vigilancia y control general de las instalaciones

¿Cómo postular?

La búsqueda es llevada adelante por Grupo Servicemen. Las personas interesadas en el puesto de trabajo pueden comunicarse vía WhatsApp al 2613 38-5734.