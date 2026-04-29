El Chaqueño Palavecino pidió un subsidio vitalicio por “mérito artístico” y la decisión generó polémica

El gobierno de Salta oficializó el beneficio mediante un decreto, en el marco de la Ley de Reconocimiento al Mérito Artístico. El cantante aseguró que destinará el dinero a su fundación, mientras crecen las críticas por el monto y las condiciones del mismo.

El reconocido cantante folclórico Oscar “El Chaqueño” Palavecino se convirtió en protagonista de un debate público tras recibir un subsidio vitalicio otorgado por el Gobierno de Salta. La medida fue oficializada por el decreto N° 246, firmado por el gobernador Gustavo Sáenz y la ministra de Cultura y Turismo, Cristina Fiore, en el marco de la Ley Provincial N° 6475 de Reconocimiento al Mérito Artístico.

El beneficio establece un aporte mensual equivalente al Nivel 13 del escalafón administrativo provincial, lo que representa una suma cercana a los $600.000 en la actualidad. Además, el subsidio es compatible con jubilaciones y pensiones, y puede ser transmitido a cónyuges o convivientes en caso de fallecimiento del beneficiario, lo que amplificó la polémica en torno a la decisión.

La normativa provincial contempla que los artistas distinguidos puedan ser convocados por el Estado para participar en eventos oficiales, talleres o recitales, sin recibir un pago adicional por esas actividades. El régimen busca reconocer a figuras con más de 20 años de trayectoria pública, nacidas en Salta y mayores de 55 años, requisitos que Palavecino cumple ampliamente.

El propio artista, de 66 años, salió a responder las críticas y aclaró que el dinero será destinado a fines solidarios. “Es un mérito que viene desde hace mucho tiempo. Yo tengo 66 años, esto es algo que se gana el artista. Se presentan papeles, como una jubilación, y tardó 11 años en salir”, explicó. Además, agregó: “Es un derecho y soy dueño de recibirlo, pero sé lo que voy a hacer. Tengo una fundación, ayudo a mucha gente y siempre estoy sacando de mi bolsillo”.

Las repercusiones fueron inmediatas. En redes sociales y medios locales, la medida fue cuestionada por el uso de fondos públicos en un subsidio de alto monto. Críticos señalaron que el beneficio es excesivo y heredable, mientras que defensores remarcaron que se trata de un reconocimiento cultural histórico que ya benefició a otros artistas salteños.

El decreto también establece que el subsidio puede coexistir con otros ingresos, lo que alimentó el debate sobre la equidad de la medida. Sin embargo, desde el gobierno provincial se insistió en que el régimen busca preservar la identidad cultural de Salta y reconocer a quienes han contribuido de manera significativa a la difusión del folclore y las tradiciones locales.