Oportunidad de empleo en Mendoza: farmacia suma personal de limpieza con pocos requisitos

Farmacia Florida se encuentra en expansión y abrió una vacante para sumar personal a su equipo de trabajo. Conocé cuáles son los requisitos y cómo podés postularte.

Farmacia Florida es un comercio barrial con fuerte presencia en la zona de Guaymallén, orientado a la atención cotidiana de vecinos y vecinas.

Como parte de su funcionamiento diario, el orden y la higiene del espacio resultan fundamentales para garantizar un entorno seguro y adecuado tanto para el personal como para los clientes.

En esta oportunidad, la farmacia se encuentra en la búsqueda de personal para sumarse a su equipo de trabajo.

Acerca del puesto de trabajo

La convocatoria está destinada a personal de limpieza, para realizar tareas generales de higiene y mantenimiento del local, asegurando la limpieza de los distintos espacios de uso común y áreas de trabajo.

El puesto se desarrollará en el local de Farmacia Florida, ubicado sobre Carril Godoy Cruz 6115, en el barrio Santa Ana, Guaymallén.

¿Cuáles son los requisitos?

Desde el comercio informaron que se valorarán los siguientes aspectos:

Responsabilidad y compromiso

y compromiso Buena predisposición para el trabajo

Experiencia previa en tareas de limpieza ( no excluyente )

( ) Referencias laborales comprobables

¿Cómo postular?

Las personas interesadas deberán presentarse personalmente en la farmacia, acercando su currículum vitae al local.