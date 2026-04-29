Planazo gratuito en Mendoza: música en vivo y arte al aire libre este fin de semana

Este planazo gratuito se trata de un evento que tendrá dos jornadas con propuestas en dos lugares distintos al aire libre y con música en vivo.

Este fin de semana llega un planazo gratuito en Mendoza para quienes buscan algo distinto: una propuesta que combina música, arte y conexión con la naturaleza en dos escenarios al aire libre.

La iniciativa es impulsada por el artista y gestor Francisco, conocido como Flama, y está pensada como una experiencia abierta a todo público, ideal para compartir en familia, con amigos o simplemente relajarse al aire libre.

Sábado: música en vivo y encuentro

La primera jornada de Mateo Electrónico será el sábado 2 de mayo, de 11:30 a 16:30, en el Parque Central, en la intersección de Parrales y Vendimiadores.

Allí, la propuesta girará en torno a la música electrónica en formato live set, con una impronta orgánica que combina instrumentos en vivo con tecnología.

Participarán artistas como Luce on Loop, Mauro Kruger, Ser Sonante, DJ Bless, Santos y Flama, junto a otros invitados sorpresa.

La jornada también incluirá actividades como acroyoga y contact, además de propuestas artísticas que acompañan el espíritu del encuentro: generar un espacio de conexión, disfrute y comunidad.“Va a ser una experiencia de música en vivo y encuentro familiar”, explicó Flama.

Uno de los ejes del evento es la relación entre lo ancestral y lo contemporáneo. Según sus organizadores, la música electrónica comparte elementos con ritmos africanos por su capacidad de generar conexión, repetición y estados de trance.

En esa línea, también se suma una experiencia de canto mongol, pensada como un espacio de exploración sonora y relajación. Desde la visión del evento, se trata de una propuesta que busca conectar con el cuerpo y la mente a través de la vibración y el sonido.

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Domingo: la experiencia se traslada a la montaña

El encuentro continuará el domingo en Potrerillos, en el parador Mother Focca, con una propuesta que cambia de formato pero mantiene su esencia.

En esta jornada, la música estará centrada en un DJ set con músicos invitados, con estilos como organic house y psytrance, en un entorno natural que potencia la experiencia.

“Elegimos Potrerillos por el entorno y la conexión que genera. Es un lugar que invita a relajarse y a vivir la música de otra manera”, señalaron desde la organización.

Pensado para un público amplio, Mateo Electrónico invita tanto a quienes ya siguen la escena como a quienes quieren acercarse por primera vez.

La propuesta busca generar un espacio accesible, seguro y relajado, donde la música sea el punto de encuentro.

La recomendación para quienes asistan es simple: llevar manta, mate y algo para compartir, y disfrutar de una experiencia distinta, al aire libre y con entrada libre.