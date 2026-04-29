Fue a buscar su auto al mécanico, escuchó un ruido atrás y encontró un insólito “pasajero”

Una simple visita al mecánico terminó en una situación inesperada cuando una joven descubrió que había salido del taller con un “pasajero” oculto en su auto. Compartió el video a través de las redes sociales y se volvió viral.

Lo que parecía una simple visita al taller terminó en una historia que se volvió viral. Una joven fue a retirar su vehículo al mecánico y, minutos después de manejar un buen tramo, descubrió algo que la dejó sin palabras: en el asiento trasero viajaba un curioso personaje que nadie había visto. Ante eso, la joven se volvió al taller y compartió toda la historia en las redes sociales.

Según relató la propia protagonista, había llevado su auto para realizar un cambio de correa, una reparación habitual. Tras retirarlo y comenzar a manejar, todo parecía normal hasta que un ruido proveniente de la parte trasera llamó su atención.

Al girar, descubrió al inesperado acompañante: el perro del mecánico, que se había quedado dormido en el asiento trasero sin que nadie lo advirtiera.

El animal, tranquilo y ajeno a la situación, permanecía descansando mientras el vehículo ya había recorrido varias cuadras.

Tras el descubrimiento, la conductora decidió regresar al taller para devolver al perro a su dueño, resolviendo la situación sin inconvenientes. Según explicó luego, el mecánico había entregado el auto sin notar la presencia del animal, que se había quedado dormido en el interior.

Toda la secuencia fue registrada y publicada por la usuaria @lourgoyenechea en TikTok, donde el video superó los 2 millones de reproducciones y acumuló cientos de miles de “me gusta”.

Los usuarios no tardaron en comentar la publicación y muchos bromearon con la situación: “Te lo llevaste como garantía”, “Fijate si el mecánico no está también escondido”, “Lo vi mil veces por tu risa”.