Oportunidad de empleo en Mendoza: reconocido hotel busca personal de limpieza

Hotel ubicado en el centro de la Ciudad de Mendoza se encuentra en expansión y abrió una convocatoria laboral para sumar personal a su equipo de trabajo. Conocé cuáles son los requisitos y cómo podés postularte.

El Hotel Aconcagua Mendoza, ubicado en pleno centro de la Ciudad, es un establecimiento con amplia trayectoria en el sector turístico provincial.

Orientado tanto al turismo nacional e internacional como al público corporativo, el hotel se caracteriza por su enfoque en la calidad del servicio y la atención al huésped, la empresa abrió una búsqueda laboral para incorporar personal destinado al área de limpieza y mantenimiento de habitaciones y espacios comunes.

Acerca del puesto de trabajo

La convocatoria está dirigida a mucamas/os para hotel, quienes tendrán a su cargo tareas vinculadas al orden, limpieza y acondicionamiento de habitaciones y áreas públicas, garantizando los estándares de higiene y presentación propios del servicio hotelero.

La modalidad de contratación será eventual, bajo el convenio hotelero vigente.

¿Cuáles son los requisitos?

Desde la empresa informaron que los postulantes deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Experiencia previa comprobable como mucama/o y en áreas públicas en hoteles

Referencias laborales comprobables

¿Cómo postular?

Las personas interesadas deberán enviar su currículum vitae al correo electrónico: rrhh@raicesdelplata.com indicando en el asunto: “mucama/o”.