Las Heras: encontraron el cuerpo de un hombre en un zanjón

Un hombre de 52 años fue hallado muerto en la mañana de este miércoles en un zanjón de Las Heras, y el hecho es investigado por la Justicia para determinar las circunstancias del deceso.

El episodio ocurrió cerca de las 8:49 en avenida San Martín al 3468, a unos 200 metros al norte de calle Maza. Según informaron fuentes policiales, vecinos de la zona alertaron a la línea de emergencias tras observar a una persona flotando en el interior de un cauce.

Al arribar al lugar, efectivos de la Comisaría 16° constataron la situación y encontraron al hombre boca abajo, con el rostro sumergido en el agua hasta la altura de los oídos, en un sector con una profundidad aproximada de tres metros. A su lado había un morral con pertenencias.

Debido a la ubicación del cuerpo, se solicitó la intervención de Bomberos del Cuartel Central, quienes realizaron las tareas necesarias para la extracción. En paralelo, trabajó personal de la UID y de Policía Científica, que llevó adelante las pericias correspondientes.

De acuerdo con las primeras evaluaciones, no se detectaron signos de violencia en el cuerpo. En el interior del morral se halló documentación que permitió identificar a la víctima, domiciliada en Las Heras, junto con un certificado vinculado a consumo problemático.

La extracción del cuerpo se concretó alrededor de las 10:22, quedando luego a disposición de Policía Científica para los estudios de rigor. La investigación quedó a cargo de la Oficina Fiscal de la jurisdicción, que avanzará con las medidas necesarias para esclarecer lo ocurrido.