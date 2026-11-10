Oportunidad de empleo en Mendoza: reconocido grupo de hoteles busca personal de seguridad con pocos requisitos

Reconocida cadena de hoteles y entretenimiento abrió una nueva oportunidad de empleo para sumar personal su equipo de trabajo. Conocé los requisitos y cómo postular.

Hilton Mendoza y Casino Cóndor comenzó a operar bajo la marca internacional Hilton en diciembre de 2023, luego de que la empresa propietaria del inmueble, KLP Emprendimientos, concretara un acuerdo con la cadena. El edificio había funcionado anteriormente como Hotel InterContinental y luego como Hotel Cóndor de los Andes.

Hilton Mendoza cuenta con habitaciones, restaurantes, gimnasio, piscina cubierta y espacios destinados a reuniones y eventos. Por su parte, el casino forma parte de la propuesta de entretenimiento del complejo.

La vacante

En esta ocasión, la cadena abrió una oportunidad de empleo que apunta a incorporar un oficial de seguridad para desempeñarse en el establecimiento.

La búsqueda corresponde al establecimiento ubicado frente al Mendoza Plaza Shopping, en Guaymallén, que reúne la actividad hotelera de Hilton Mendoza y el Casino Cóndor de los Andes.

Requisitos para postularse

Según el aviso, las condiciones para participar de la búsqueda son:

Secundario completo, requisito excluyente.

requisito Experiencia previa en puestos de seguridad.

previa en puestos de seguridad. Disponibilidad horaria para trabajar en turnos rotativos.

horaria para en turnos rotativos. Responsabilidad, compromiso y buena presencia.

Además, se valorará contar con experiencia en casinos, hoteles o grandes establecimientos. Tener el carnet DISEP vigente es deseable, aunque no figura como una condición excluyente.

Cómo postular

Las personas interesadas en el puesto de trabajo deben enviar su CV por correo electrónico a busquedas@hiltonmendoza.com.

La empresa solicita colocar en el asunto del mensaje “Oficial de Seguridad” e incluir en el correo la remuneración neta pretendida.