¿Hasta cuándo llueve?

El Servicio Meteorológico Nacional informó que las lluvias se registrarán hasta el mediodía. Se vienen días muy calurosos en la provincia. Para el viernes se espera que la máxima alcance los 36 grados.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la lluvia de este martes continuará hasta el mediodía. Informó que saldría el sol y , además, que se vienen días muy calurosos en la provincia. Este martes por la tarde, la máxima ya superaría los 30 grados y ya para el viernes se espera que llegue a los 36. Además, con el correr de los días terminaría la inestabilidad y serían días soleados.

¿Cómo estará este martes 10-11?

Este martes estará parcial nublado e inestable con tormentas aisladas, poco cambio de la temperatura, vientos algo fuertes del sector sur en la mañana. Mejorando en la tarde. Precipitaciones en cordillera.

Máx: 29°C | Mín: 14°C

¿Qué pasará el miércoles 11-11?

El miércoles estará caluroso y algo nublado, vientos moderados del sector norte.

Máx: 34°C | Mín: 17°C

jueves 12-11

El jueves estará caluroso y algo nublado, vientos moderados del sector norte.

Máx: 34°C | Mín: 17°C

Viernes 13-11

El viernes, en tanto, estará caluroso y algo nublado, vientos del sector sur rotando al noreste. Inestable hacia la noche con tormentas.

Máx: 36°C | Mín: 19°C