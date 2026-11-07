Oportunidad de empleo en Mendoza: empresa de mantenimiento busca personal de limpieza con incorporación inmediata

Empresa dedicada a brindar servicios de limpieza abrió una nueva oportunidad de empleo para sumar personal su equipo de trabajo. Conocé los requisitos y cómo postular.

Efiplas es una empresa de servicios de limpieza de Mendoza que trabaja con consorcios, edificios, oficinas y locales comerciales.

Su actividad incluye el mantenimiento de espacios comunes, la limpieza de instalaciones y los trabajos especiales, como la limpieza profunda de inmuebles después de una obra o una mudanza.

La firma cuenta con más de 16 años de trayectoria y presta servicios en distintos puntos del Gran Mendoza, entre ellos Ciudad, Godoy Cruz, Guaymallén y Maipú. También destaca el uso de personal capacitado, maquinaria e insumos específicos para realizar las tareas de higiene y mantenimiento.

La vacante

Efiplas abrió una oportunidad de empleo para incorporar personal en el área de operario u operaria de limpieza en Ciudad de Mendoza.

La convocatoria es para incorporación inmediata.

Requisitos para postularse

Las personas interesadas deberán cumplir con las siguientes condiciones:

Tener el secundario completo.

Tener entre 25 y 45 años. La edad es excluyente.

Contar con disponibilidad para trabajar los fines de semana.

para trabajar los fines de semana. Tener experiencia previa en tareas de limpieza. Este requisito también es excluyente.

Cómo postular

Quienes estén interesados en participar de la vacante de trabajo deben enviar su currículum vitae por correo electrónico a: efiplasrrhh@gmail.com