Súper Niño con lluvias, tormentas y granizo en Mendoza: seguí el minuto a minuto

Una fuerte lluvia sorprendió a todos los mendocinos con fuertes lluvias y la posibilidad de granizo en el Sur del Gran Mendoza, especialmente en sectores de Luján de Cuyo.

El Súper Niño, las tormentas en Mendoza, las lluvias y las posibles contingencias climáticas mantienen la atención de todos los mendocinos sobre el pronóstico del tiempo en la provincia. Durante este martes 10 de noviembre se registraron precipitaciones de diferente intensidad en zonas del Gran Mendoza, el Valle de Uco y el sur provincial, mientras que los reportes meteorológicos anticipan que la inestabilidad podría continuar durante las próximas horas.

En esta cobertura de ELNUEVE.COM, seguí el minuto a minuto del clima en Mendoza, las alertas de Defensa Civil, del Servicio Meteorológico Nacional y los reportes del Radar de Contingencias Climáticas, las zonas afectadas por las precipitaciones y las novedades que se registren día a día.

En esta cobertura vas a encontrar las últimas novedades sobre las zonas afectadas, la evolución de las precipitaciones, las posibles contingencias y el pronóstico para los próximos días.

De acuerdo con los registros del Instituto Nacional del Agua (INA), las precipitaciones acumuladas durante octubre ya superaron los promedios históricos para ese mes, según las mediciones disponibles desde 1983.

Lluvias en Mendoza, minuto a minuto: las últimas novedades

Martes 10 a las 9

Lluvias moderadas a intensas en sur de Villa Tulumaya, Las Violetas, Costa de Araujo de Lavalle, Los Corralitos, Km. 8 y la Primavera de Guaymallén, Fray Luís Beltrán, Los Álamos Rodeo del Medio, La Isla , San Roque de Maipú, Medrano, Rodríguez Peña de Junín, Reducción de Rivadavia, Las Compuertas de Luján, afectando Ruta 81 y 82.

Martes 10 a las 8.55

Lluvias moderadas a intensas en Coquimbito, Gutiérrez, Rodeo del Medio, totalidad de Guaymallén especialmente Bermejo, Colonia Segovia, Km 8, Los Corralitos. El Borbollón, El Chilcal, La Pega, oeste de Las Violetas de Lavalle. Oeste de Fray Luís Beltrán, La Isla de Maipú.

Continúa el desplazamiento del Sistema hacia el Este.

Martes 10 a las 8.45

Aumentan las lluvias en Embalse Potrerillos, afectando Ruta Nacional 7 en ese sector, al oeste de Cuenca Río Mendoza, Toma de los Españoles.

Martes 10 a las 8.30

Continúan las lluvias moderadas a intensas en Cuencas Cerro La Torre, Colector Las Heras, y Colector Las Heras 2, sobre Las Heras, Godoy Cruz Ciudad, sector norte de centro Lujan, afectando ruta 52, Acceso Sur y Norte.

Lluvias moderadas en Embalse Potrerillos.

Continúan las lluvias moderadas a intensas en oeste y norte de Las Heras, afectando ruta 52, en las cuencas Cerro La Torre, Higueras Carro Cal, Colector Las Heras, Quebrada Las Chilcas principalmente.

Lluvias moderadas en Lujan, Godoy Cruz, oeste de Ciudad, con dirección a Guaymallén y Maipú.

Lluvias moderadas en Los Arboles, Los Sauces, San José, Gualtallary, La Carrera, Villa Bastias de Tupungato.

Continúan las lluvias moderadas en oeste de Gualtallary y La Carrera de Tupungato.

Lluvias moderadas a Intensas probable granizo pequeño en Agrelo, Ugarteche y Perdriel de Luján, afectando ruta 40 en esos sectores.

Lluvias moderadas a intensas en Cuencas Cerro La Torre, Colector Las Heras, Quebrada Las Chilcas, e Higueras. Al oeste y noroeste de Las Heras.

Tormentas en Mendoza: qué muestra el radar de Contingencias Climáticas

El Radar de Contingencias Climáticas permite observar la evolución de las precipitaciones y detectar las zonas donde se desarrollan lluvias o tormentas. La información se representa mediante una escala de colores que permite identificar la intensidad de los fenómenos.

Para interpretar las imágenes del radar se utiliza la siguiente referencia:

Verde: precipitaciones leves.

precipitaciones leves. Amarillo: lluvias de intensidad moderada.

lluvias de intensidad moderada. Rojo: precipitaciones intensas.

precipitaciones intensas. Magenta: áreas asociadas con turbulencias o tormentas severas que requieren especial precaución.

Cómo estará el tiempo en Mendoza este martes 10 de noviembre

Este martes continúa la inestabilidad atmosférica, con probabilidad de ocurrencia de chaparrones y tormentas aisladas sobre sectores del Valle de Uco, Este y Sur provincial durante el transcurso de la mañana.

Hacia la tarde mejorarán las condiciones meteorológicas.

Cordillera: a partir de la tarde mejorarán las condiciones meteorológicas

Súper Niño: qué se sabe sobre su posible impacto en Mendoza

El fenómeno de El Niño se encuentra bajo seguimiento por su posible influencia en las precipitaciones de distintas regiones de Argentina. En Mendoza, octubre se caracteriza este año por lluvias que, según los registros mencionados del Instituto Nacional del Agua, ya superaron los promedios históricos para ese mes.

Sin embargo, es importante distinguir entre las condiciones meteorológicas actuales y los efectos climáticos que podrían asociarse con El Niño. Su influencia no es igual en todas las regiones del país.

Los impactos más marcados en Argentina suelen observarse en la Mesopotamia y el Litoral, donde el fenómeno puede favorecer precipitaciones más abundantes y elevar el riesgo de inundaciones y crecidas de los ríos Paraná y Uruguay.