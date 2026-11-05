Oportunidad de empleo en Mendoza: reconocida fábrica de churros suma personal con pocos requisitos

Empresa dedicada a la fabricación y comercialización de churros busca incorporar personal a su equipo de trabajo. Conocé cómo postular.

Churrico es una empresa familiar mendocina que comenzó su actividad en 1969, cuando César y Daniel Agüero pusieron en marcha una fábrica de churros en Guaymallén. Lo que empezó como un emprendimiento dedicado a elaborar y distribuir este producto se convirtió, con el paso de los años, en una marca reconocida en la provincia.

Churrico tiene presencia en diferentes departamentos y cuenta con puntos de venta en espacios comerciales, entre ellos el local de ChangoMás en Dorrego.

La vacante

En esta ocasión, la cadena abrió una oportunidad de empleo para sumar personal a su equipo de trabajo.

La convocatoria está dirigida a personas interesadas en incorporarse en el local de Churrico ubicado en ChangoMás Dorrego.

Requisitos

El puesto requiere experiencia comprobable y disponibilidad para trabajar bajo estas condiciones:

Jornada completa (full time).

completa (full time). Horarios rotativos.

Cómo postular

Las personas interesadas en la oferta laboral deben enviar su currículum vitae por correo electrónico a: dorregopoint@churrico.com