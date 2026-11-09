Cinco monjas que viajaban desde Mendoza para ver al Papa volcaron en una ruta: cómo están y qué pasó con su viaje

Las religiosas viajaban desde General Alvear hacia Luján para participar de la misa del papa León XIV cuando sufrieron un vuelco en la Ruta Nacional 188, a la altura de General Pinto.

Un grupo de cinco religiosas que viajaba desde Mendoza hacia Luján para asistir a la misa del papa León XIV protagonizó un vuelco este domingo sobre la Ruta Nacional 188, a la altura de General Pinto, en la provincia de Buenos Aires. Todas sobrevivieron al accidente y, tras recibir asistencia médica, podrán continuar su recorrido hacia el encuentro religioso.

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 238 de la Ruta Nacional 188, cuando el vehículo en el que se trasladaban sufrió la rotura de uno de sus neumáticos. La conductora perdió el control de la camioneta, una Renault Kangoo blanca, que terminó volcada sobre uno de sus laterales.

De acuerdo con la información de la Zona Vial Operativa VIII de Junín, las cinco ocupantes sufrieron golpes y politraumatismos de distinta consideración. Dos de ellas presentaron heridas cortantes leves y fueron trasladadas a un centro asistencial para recibir atención médica.

Cómo fue el accidente de las monjas en la Ruta 188

La camioneta era conducida por Silvia Susana Berronda, de 52 años, quien viajaba junto a otras cuatro mujeres: Azucena Anabel Gonzales, Sandra Noemí Fernández, Silvia Daniela Espinoza y María Elena Almada Orue.

Según los primeros datos del hecho, el reventón de un neumático provocó que la conductora perdiera el control del utilitario. El vehículo se desestabilizó y terminó volcado sobre su flanco derecho.

Tras el accidente, intervinieron efectivos de la comisaría de Coronel Granada y del Destacamento Vial de General Pinto, que trabajaron en el lugar y ordenaron la circulación mientras se realizaban las actuaciones correspondientes.

ALGUNAS DE ALVEAR: Las cinco monjas oriundas de Alvear y San Rafael, que pertenecen al Instituto del Verbo Encarnado, sufrieron un vuelco sin consecuencias graves en el kilómetro 238 de la Ruta Nacional 188, a la altura del partido bonaerense de General Pinto https://t.co/lxtHIevC9T — Arnold (@Arnold_Ord) November 8, 2026

La investigación quedó a cargo de las autoridades policiales, con intervención de la Unidad Fiscal de Instrucción descentralizada de General Pinto.

Cómo seguirán el viaje a Luján las religiosas que salieron de Mendoza

Pese al accidente, las religiosas podrán continuar con el viaje que habían emprendido para participar de la misa del papa León XIV en Luján.

Según informó el medio local Distrito Interior, las cinco mujeres permanecieron en Coronel Granada, donde fueron recibidas y compartieron una cena en la conserjería del club Villa Francia.

Luego, un remís dispuesto por el municipio las trasladaría hasta General Pinto, donde pasarían la noche en un hospedaje municipal destinado a recibir visitantes. El operativo para que puedan llegar a destino continúo este lunes por la mañana

Sin embargo, habrá una modificación en el recorrido: Silvia Susana Berronda, quien conducía la camioneta, regresará a General Alvear, Mendoza, mientras que las otras cuatro religiosas continuarán hacia Luján.