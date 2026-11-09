Mendoza: habrá cortes de luz en 7 departamentos este martes 10 de noviembre

Edemsa realizará trabajos de mantenimiento en barrios de Luján, Maipú, Lavalle, Tunuyán, Tupungato, San Carlos y San Rafael.

Edemsa informó que este martes 10 de noviembre se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Luján, Maipú, Lavalle, Tunuyán, Tupungato, San Carlos y San Rafael.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este lunes 9 de noviembre

Luján

En la intersección de Ruta Nacional N°40 y Los Ciruelos y zonas aledañas; Perdriel. De 8.45 a 10.45 h.

Maipú

Entre calles Los Baños, Lateral Sur del Acceso Este y callejón Moyano. En Acceso Este, entre Irigoyen y Don Bosco; Rodeo del Medio. De 9.00 a 13.00 h.

En calle Perito Moreno, entre Pueyrredón y La Palmera; Rodeo del Medio. De 9.30 a 13.30 h.

En calle Vieytes, entre Cruz Videla y Pedro Molina; Cruz de Piedra. De 8.00 a 12.00 h.

Lavalle

En calle Rodríguez, entre Aruani y Vives. En los barrios La Esperanza del Quince y El Chañar y zonas aledañas; El Carmen. De 9.45 a 13.45 h.

En calle Proyectada V122, hacia el este de Los Sanjuaninos; Jocolí. De 9.00 a 13.00 h.

Tunuyán

En calle 25 de Noviembre, entre Carlos Pellegrini y Julio Argentino Roca. En el barrio UEFA y áreas adyacentes. De 14.30 a 18.30 h.

Tupungato

En calle La Vencedora, hacia el oeste de Corredor Productivo o Ruta Provincial N°89. En Escuela Juan G. Ozo, Fincas Abuelo Pepe S.A., La Cuni, Romain, Monasterio del Cristo Orante, Raquis Monasterio, Bodega Lagarde y zonas aledañas; Gualtallary. De 9.00 a 13.00 h.

San Carlos

En calle El Indio, entre Quiroga y El Milagro. Entre calles Constantini, Furlotti, 3 de febrero y Costa Canal Uco. En Finca Aristi viñedos Altamira y áreas adyacentes; Eugenio Bustos. De 9.30 a 13.30 h.

San Rafael