Oportunidad de empleo en Mendoza: compañía de transporte busca personal con pocos requisitos

Reconocida compañía de transporte abrió una nueva oportunidad de empleo para sumar personal su equipo de trabajo. Conocé los requisitos y cómo postular.

Empresa Maipú es una compañía mendocina dedicada al transporte público de pasajeros. Tiene su sede en el departamento de Maipú y forma parte del sistema de transporte urbano del Gran Mendoza, donde presta servicios a través de los grupos 200 y 800.

La empresa cuenta con una plataforma oficial en la que publica recorridos, horarios y canales de atención para los usuarios. Su actividad está vinculada al funcionamiento diario de distintas líneas que conectan Maipú con otros sectores del área metropolitana.

La vacante

La empresa abrió una oportunidad de empleo para incorporar un gomero a su equipo de trabajo en Mendoza.

El puesto contempla tareas relacionadas con el mantenimiento de neumáticos, entre ellas reparación, montaje y desmontaje.

Requisitos

Quienes quieran postularse deberán cumplir con las siguientes condiciones:

Experiencia mínima de dos años en tareas de gomería.

mínima de dos años en tareas de gomería. Conocimientos en reparación, montaje y desmontaje de neumáticos.

en reparación, montaje y desmontaje de neumáticos. Predisposición para aprender.

para aprender. Responsabilidad y compromiso.

y compromiso. Organización y atención al detalle.

Cómo postularse

Quienes estén interesados en la vacante de trabajo, pueden postularse en el siguiente enlace: