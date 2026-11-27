Reconocido establecimiento dedicado al entretenimiento abrió una nueva oportunidad de empleo para sumar personal su equipo de trabajo. Conocé los requisitos y cómo postular.

Dreams Plaza es el casino que funciona en el hotel Park Hyatt Mendoza, en pleno centro de la Ciudad. Su propuesta incluye máquinas tragamonedas, mesas de juego, torneos de póker y distintos espacios gastronómicos, como bares y restaurantes.

El establecimiento recibe tanto a mendocinos como a turistas y cuenta con un equipo dedicado a la atención y seguridad de quienes lo visitan.

Vacante

La empresa abrió una oportunidad de empleo para incorporar un oficial de seguridad.

La persona seleccionada tendrá que desempeñarse en tareas vinculadas con la prevención, la observación y la respuesta ante posibles situaciones de riesgo, además de contribuir a brindar un entorno seguro para clientes y colaboradores.

Requisitos

Según detalla la convocatoria, los interesados deberán cumplir con las siguientes condiciones:

Contar con carnet de DISEP vigente. Este requisito es excluyente.

de DISEP vigente. Este requisito es Tener experiencia en seguridad privada o puestos similares.

en seguridad privada o puestos similares. Poseer capacidad de observación y respuesta ante situaciones de riesgo.

de observación y respuesta ante situaciones de riesgo. Tener habilidades de comunicación y orientación al cliente.

de comunicación y orientación al cliente. Demostrar profesionalismo, discreción y capacidad para trabajar en equipo.

en equipo. Contar con disponibilidad para horarios rotativos, nocturnos y fines de semana.

Además, se valorará contar con formación en seguridad.

Cómo postularse

Las personas interesadas en la vacante de trabajo deberán enviar su currículum vitae por correo electrónico a: menph-human.resources@hyatt.com

Es importante indicar en el asunto del correo el nombre del puesto: Oficial de Seguridad.