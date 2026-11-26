Una elevada turbiedad del agua del río Mendoza obligó a detener la producción en cuatro plantas potabilizadoras. Dos comenzaron a recuperar su actividad, pero Alto Godoy y Benegas continúan fuera de servicio. Ciudad, Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras y Maipú registran cortes o baja presión.

Gran parte del Gran Mendoza continúa afectada por los cortes de agua luego de que la elevada turbiedad del río Mendoza obligara a interrumpir la producción de cuatro plantas potabilizadoras, según explicaron desde Aguas Mendocinas. El problema se originó tras una serie de maniobras realizadas en el dique Potrerillos y provocó faltantes de agua y baja presión en distintos departamentos.

Desde Aguas Mendocinas (AYSAM) explicaron que los sedimentos arrastrados por el cauce impidieron que los establecimientos pudieran tratar el agua en condiciones adecuadas. Aunque las plantas Luján I y II comenzaron a recuperar su producción, Alto Godoy y Benegas todavía permanecen fuera de servicio.

Por qué hay cortes de agua en el Gran Mendoza

El inconveniente comenzó durante la madrugada del jueves, después de que se realizaran maniobras en una de las válvulas de chorro hueco del dique Potrerillos.

Según explicó AYSAM, las operaciones se llevaron adelante para incrementar la salida de agua del río Mendoza y atender la demanda de riego. Sin embargo, generaron un aumento de la turbiedad del agua que llega a las plantas potabilizadoras.

El arrastre de barro y sedimentos elevó los niveles de turbiedad y obligó a interrumpir el proceso de tratamiento para evitar que el agua fuera distribuida sin cumplir con las condiciones necesarias.

La situación también está vinculada con el caudal que baja desde la montaña y las condiciones del embalse. La empresa sigue de cerca la evolución del agua para determinar cuándo pueden retomarse las tareas de potabilización con normalidad.

Qué plantas potabilizadoras están funcionando y cuáles siguen afectadas

En un primer momento, las cuatro plantas que debieron interrumpir su producción fueron:

Luján I.

Luján II.

Alto Godoy.

Benegas.

De acuerdo con la última información difundida, los establecimientos Luján I y II comenzaron a producir nuevamente y se encuentran recuperando sus reservas.

En cambio, Alto Godoy y Benegas continúan sin producción de agua potable, por lo que todavía hay sectores del Gran Mendoza con problemas de suministro.

Qué zonas del Gran Mendoza están sin agua o tienen baja presión

Los inconvenientes alcanzan a distintos sectores de cinco departamentos. El detalle informado por AYSAM es el siguiente:

Ciudad de Mendoza

Secciones 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° y 7°.

Barrio La Favorita.

Godoy Cruz

Las Tortugas.

Zona oeste.

San Francisco del Monte.

Benegas.

Guaymallén

Dorrego.

Las Cañas.

Villa Nueva.

San José.

Kilómetro 11.

Pedro Molina.

Las Heras

Centro.

Zona norte.

Zona oeste.

Maipú

Coquimbito.

Luzuriaga.

En estos sectores pueden registrarse cortes totales o baja presión, según la evolución de las reservas y la recuperación de la producción en las plantas.

Cuándo se normalizará el servicio de agua potable

Desde AYSAM estimaron que la recuperación del suministro será paulatina y podría extenderse durante las próximas 24 horas.

La normalización depende de que disminuya la turbiedad del agua que ingresa a los establecimientos y de que las plantas puedan retomar su funcionamiento de manera segura. Por eso, la restitución no necesariamente se producirá al mismo tiempo en todos los barrios.

Mientras continúan los trabajos, la empresa informó que está abasteciendo mediante camiones cisterna a los servicios esenciales y críticos, entre ellos hospitales, clínicas y centros de hemodiálisis.