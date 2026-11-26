Defensa Civil reportó lluvias intensas en Malargüe y Uspallata, con probabilidad de granizo en algunos sectores y complicaciones en rutas. El pronóstico anticipa nuevas tormentas y temperaturas de hasta 34°C. Seguí las últimas novedades.

El Súper Niño, las lluvias en Mendoza, el viento y las posibles contingencias climáticas mantienen la atención de todos los mendocinos sobre el pronóstico del tiempo en la provincia. En esta cobertura de ELNUEVE.COM, seguí el minuto a minuto del clima, las alertas de Defensa Civil, del Servicio Meteorológico Nacional y los reportes del Radar de Contingencias Climáticas, las zonas afectadas por las precipitaciones y las novedades que se registren día a día. Las tormentas avanzan sobre distintas zonas de la provincia este jueves y ya hay reportes de lluvias intensas y posible caída de granizo.

Las tormentas ya afectan distintas zonas de Mendoza y los reportes meteorológicos advierten sobre lluvias intensas, posible caída de granizo y precipitaciones en sectores de alta montaña. Durante la tarde de este jueves, los radares registraron actividad en Malargüe, Uspallata y el Valle de Uco, con especial atención sobre algunos tramos de las rutas 7 y 149.

La inestabilidad se presenta en un contexto de seguimiento por el fenómeno de El Niño, que se fortalecería durante los próximos meses y podría influir en los patrones de lluvia. Mientras tanto, los organismos meteorológicos mantienen el monitoreo de las condiciones en la provincia.

Tormentas en Mendoza, minuto a minuto: las últimas novedades

Jueves 26 de noviembre | 20:23|

Informa el Sr. Marcelo Peña de Radar San Rafael-AEMSA:

Tormenta con fuerte precipitación de lluvia y granizo se ubica sobre la ladera Noreste del Cerro Nevado. Se desplaza muy lentamente hacia Los Toldos y Ruta 188 al Oeste de dicho paraje.

Atención por crecida de Arroyos que cruzan Ruta 179 entre Punta de Agua y Los Toldos.

Otra tormenta, también con fuerte precipitación de lluvia y granizo, afecta Ruta 190 unos 20 km. al Sur de Punta de Agua. Atención por crecida de arroyos que bajan de la ladera Este de Cerro Nevado y cruzan la ruta.

Jueves 26 de noviembre | 20:08|

Informa el Sr. Marcelo Peña de Radar San Rafael-AEMSA:

Tormentas con precipitación fuerte de lluvia y granizo, en sectores de campo del noreste del departamento de Malargüe y Sur de Punta de Agua (en cercanías de cerro Nevado). Lento desplazamiento al noreste.

Jueves 26 de noviembre | 19:42 |

Informa el Sr. Hugo Videla de Radar San Martín-AEMSA:

Todo continúa con la tendencia a la disminución de parámetros.

Lluvias débiles al norte de Uspallata.

Lluvias débiles en oeste de Vista Flores, oeste de Los Árboles.

El resto con nubosidad sin precipitaciones.

Jueves 26 de noviembre | 19:31 | Alerta naranja por tormentas y granizo en Mendoza

Jueves 26 de noviembre | 19:24 |

Informa el Sr. Hugo Videla de Radar San Martín-AEMSA:

Lluvias moderadas en el noroeste de Uspallata a unos 35 km.

Lluvias débiles al sudoeste de Curva de Guido.

Lluvias moderadas al norte de Manzano Histórico y noroeste de La Carrera.

Jueves 26 de noviembre | 17:48 | Malargüe: tormenta con lluvias fuertes

Marcelo Peña, del radar San Rafael-AEMSA, informó sobre una tormenta con precipitaciones fuertes en las cuencas de los arroyos Chacay, La Bebida y Pequenco, en Malargüe. El sistema presenta desplazamiento hacia el sureste, en dirección a la ciudad de Malargüe.

Jueves 26 de noviembre | 17:48 |Uspallata: lluvias intensas y granizo pequeño

Hugo Videla, del radar San Martín-AEMSA, reportó que continúan las lluvias intensas y la caída de granizo pequeño en Uspallata, con mayor intensidad al noroeste de la villa. El fenómeno se desplaza levemente hacia el norte y podría afectar la Ruta 149.

Además, se registraron:

Lluvias moderadas al sur de Curva Los Chilenos, sobre la margen este de la Ruta 7.

Lluvias moderadas a intensas al oeste de San José, en Tupungato, fuera del área de cultivos.

Jueves 26 de noviembre | 17:31 |Alerta por posible granizo en Uspallata y sobre la Ruta 7

El reporte del radar San Martín-AEMSA advirtió un aumento de las lluvias intensas en Uspallata, con posibilidad de caída de granizo en esa localidad y afectación sobre la Ruta 7.

También continuaban las precipitaciones intensas y la probabilidad de granizo sobre la misma ruta, a unos siete kilómetros al norte de Curva de Guido.

Qué muestra el radar de Contingencias Climáticas de Mendoza

El radar meteorológico de Mendoza permite seguir la evolución de las precipitaciones y detectar los sectores donde se desarrollan lluvias y tormentas. La información se representa mediante colores que ayudan a identificar la intensidad de los fenómenos.

La escala de referencia del radar es:

Verde: precipitaciones leves.

precipitaciones leves. Amarillo: lluvias de intensidad moderada.

lluvias de intensidad moderada. Rojo: precipitaciones intensas.

precipitaciones intensas. Magenta: señal de reflectividad muy elevada, asociada a fenómenos de mayor intensidad.

La imagen se actualiza a medida que se registran cambios en las condiciones meteorológicas.

CONSULTÁ EL RADAR DE CONTINGENCIAS CLIMÁTICAS EN VIVO

Cómo estará el tiempo en Mendoza este viernes 27 y sábado 28 de noviembre

Las tormentas no serán el único fenómeno a seguir. Después de las precipitaciones, se espera un nuevo ascenso de la temperatura, con jornadas calurosas e inestabilidad hacia la noche.

Viernes 27 de noviembre

Se espera una jornada calurosa y algo nublada, con vientos leves del noreste. La inestabilidad podría regresar durante la noche en sectores del centro y sur provincial, mientras que se anticipan precipitaciones en la cordillera.

Temperatura máxima: 32°C.

32°C. Temperatura mínima: 18°C.

18°C. Viento: leve del noreste.

leve del noreste. Inestabilidad: hacia la noche en el centro y sur provincial.

hacia la noche en el centro y sur provincial. Cordillera: precipitaciones.

De acuerdo con el pronóstico detallado de Contingencias Climáticas, desde las 17 se prevén procesos convectivos en el oeste de San Rafael y en todo el Valle de Uco, con lluvias moderadas que podrían extenderse hasta la madrugada del sábado.

En Alta Montaña, también se esperan precipitaciones débiles en el sector norte durante la tarde.

Sábado 28 de noviembre

El sábado continuará el calor, aunque con condiciones de inestabilidad. Se esperan vientos moderados del noreste y posibles tormentas aisladas hacia la noche.

Temperatura máxima: 34°C.

34°C. Temperatura mínima: 22°C.

22°C. Viento: moderado del noreste.

moderado del noreste. Inestabilidad: posibles tormentas aisladas por la noche.

posibles tormentas aisladas por la noche. Cordillera: precipitaciones débiles.

¿Cuándo se espera la mayor intensidad de El Niño?

El fenómeno de El Niño también está bajo seguimiento por su posible influencia en las condiciones climáticas de los próximos meses. Los pronósticos internacionales anticipan que el evento continuará fortaleciéndose y podría alcanzar una intensidad muy fuerte durante el verano.

El Centro de Predicción Climática de la NOAA informó el 12 de noviembre que existe más de un 79% de probabilidad de que El Niño se mantenga en una categoría fuerte a muy fuerte durante el período enero-marzo de 2027. La proyección indica que comenzaría a debilitarse durante los primeros meses del año.

Esto no significa que todas las regiones de Argentina vayan a experimentar los mismos efectos ni que cada tormenta esté directamente provocada por el fenómeno. El impacto de El Niño varía según la región y la época del año.

En el caso de Mendoza, los registros de precipitaciones muestran un comportamiento particular durante los últimos meses.

Qué pasó con las lluvias en Mendoza durante octubre y noviembre

Los registros del Instituto Nacional del Agua (INA) indican que las precipitaciones acumuladas durante octubre superaron los promedios históricos para ese mes, de acuerdo con las mediciones disponibles desde 1983.

En noviembre, en cambio, las lluvias acumuladas fueron menores. El promedio histórico para ese mes ronda los 22 milímetros, mientras que en la estación de El Plumerillo se registraron 15 milímetros durante noviembre de 2026.

Sin embargo, una menor cantidad de lluvia acumulada no implica necesariamente menos riesgo. Durante noviembre se observó una mayor frecuencia de jornadas con tormentas severas y caída de granizo, dos fenómenos que pueden generar daños incluso cuando las precipitaciones no son abundantes.

Por eso, el seguimiento de los radares y los reportes oficiales resulta clave para conocer la evolución de cada tormenta y las zonas que podrían verse afectadas.

La cobertura continuará con las actualizaciones de los organismos meteorológicos y los nuevos reportes sobre las tormentas en Mendoza.