Establecimiento dedicado al rubro gastronómico abrió una nueva oportunidad de empleo para sumar personal su equipo de trabajo. Conocé los requisitos y cómo postular.
Che Imperio es un establecimiento gastronómico ubicado en la calle Arístides Villanueva 268, en la Ciudad de Mendoza. Su propuesta está vinculada principalmente a la pizzería y la cafetería, con atención al público en el local.
En esta ocasión, el local de comida abrió una oportunidad de empleo para incorporar personal a su equipo de trabajo en distintas áreas.
Vacante
La empresa necesita incorporar personal para dos puestos:
- Camarero/a: para tareas de atención a los clientes y servicio en el salón.
- Recepcionista: para recibir y orientar a las personas que concurren al establecimiento.
Requisitos
Según informaron desde el establecimiento, los postulantes deberán reunir las siguientes condiciones:
- Tener experiencia laboral comprobable.
- Contar con buenas referencias.
- Ser simpáticos y tener buen trato con las personas.
- Tener perfil comercial y habilidades de venta.
- Demostrar responsabilidad y compromiso.
Cómo postularse
Quienes estén interesados en alguna de las vacantes de trabajo deberán enviar su currículum vitae por correo electrónico a: cheimperiomendoza@gmail.com