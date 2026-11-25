Establecimiento dedicado al rubro gastronómico abrió una nueva oportunidad de empleo para sumar personal su equipo de trabajo. Conocé los requisitos y cómo postular.

Che Imperio es un establecimiento gastronómico ubicado en la calle Arístides Villanueva 268, en la Ciudad de Mendoza. Su propuesta está vinculada principalmente a la pizzería y la cafetería, con atención al público en el local.

En esta ocasión, el local de comida abrió una oportunidad de empleo para incorporar personal a su equipo de trabajo en distintas áreas.

Vacante

La empresa necesita incorporar personal para dos puestos:

Camarero/a: para tareas de atención a los clientes y servicio en el salón.

para tareas de atención a los clientes y servicio en el salón. Recepcionista: para recibir y orientar a las personas que concurren al establecimiento.

Requisitos

Según informaron desde el establecimiento, los postulantes deberán reunir las siguientes condiciones:

Tener experiencia laboral comprobable.

laboral comprobable. Contar con buenas referencias.

Ser simpáticos y tener buen trato con las personas.

con las personas. Tener perfil comercial y habilidades de venta.

y habilidades de venta. Demostrar responsabilidad y compromiso.

Cómo postularse

Quienes estén interesados en alguna de las vacantes de trabajo deberán enviar su currículum vitae por correo electrónico a: cheimperiomendoza@gmail.com