Aguas Mendocinas informó que el servicio de agua potable se restablece paulatinamente este viernes, aunque las reservas continúan afectadas por la elevada turbiedad del agua cruda tras las maniobras realizadas en el dique Potrerillos.

El servicio de agua potable en el Gran Mendoza se encuentra en proceso de recuperación este viernes. Según informó Aguas Mendocinas, los establecimientos potabilizadores continúan operando con restricciones en sus niveles de producción debido a la elevada turbiedad del agua cruda.

La situación se originó como consecuencia de maniobras ajenas a la empresa realizadas en el dique Potrerillos, que afectaron el funcionamiento del sistema de potabilización.

Cómo están las reservas de agua este viernes

En el último reporte, correspondiente a las reservas de las 8, Aguas Mendocinas informó los siguientes niveles:

Benegas: 57% de su capacidad de reserva.

Alto Godoy: 48% de su capacidad de reserva.

La empresa señaló que el sistema está en recuperación y que el servicio se restablece de manera paulatina.

Abastecimiento a hospitales y servicios esenciales

Mientras continúa la normalización, Aguas Mendocinas mantiene el abastecimiento mediante camiones cisterna a servicios esenciales y críticos, como hospitales, clínicas y centros de hemodiálisis.

Además, el personal operativo realiza purgas de acueductos y monitorea permanentemente la evolución del sistema.

El pedido de Aguas Mendocinas

Desde la empresa solicitaron a la población continuar con un uso sumamente responsable y solidario del agua potable.

El objetivo es cuidar las reservas disponibles y colaborar para que el servicio s