Reconocido bodegón abrió una nueva oportunidad de empleo para sumar personal su equipo de trabajo. Conocé los requisitos y cómo postular.

El Gallego es uno de los bodegones tradicionales de Mendoza. Su historia comenzó hace más de 40 años en Tunuyán, en el Valle de Uco, cuando la familia Marín puso en marcha un restaurante que con el tiempo se convirtió en un clásico de la gastronomía regional.

La propuesta se caracteriza por los platos abundantes y las recetas tradicionales, con una carta en la que se destacan las milanesas de gran tamaño, las tortillas españolas, las pastas y las preparaciones de inspiración argentina y española.

Con el paso de los años, el negocio familiar se expandió hacia el Gran Mendoza y sumó sucursales en distintos puntos de la provincia. Entre ellas se encuentran las ubicadas en La Barraca Mall, en Guaymallén, y Planta Uno, en Godoy Cruz.

La vacante

En esta ocasión el bodegón abrió una oportunidad de empleo para incorporar mozos y mozas para en sus locales de:

La Barraca Mall, en Guaymallén.

Planta Uno, en Godoy Cruz.

La convocatoria contempla una incorporación inmediata.

Requisitos

Quienes quieran participar de la búsqueda deberán cumplir con las siguientes condiciones:

Ser mayores de 20 años.

de 20 años. Tener experiencia comprobable como mozo o en puestos similares.

o en puestos similares. Contar con disponibilidad horaria full time.

horaria full time. Tener vocación de servicio y predisposición para trabajar en equipo.

La empresa también destaca la importancia de contar con buena actitud y ganas de sumarse al ritmo de trabajo de un bodegón.

Cómo postular

Las personas interesadas en la oportunidad de empleo deberán enviar su CV actualizado exclusivamente por correo electrónico a: adm.elgallego1980@gmail.com

Es importante indicar en el asunto del mensaje el puesto al que se postulan: MOZO.