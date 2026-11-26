Establecimiento dedicado a la elaboración y comercialización de helados artesanales abrió una nueva oportunidad de empleo para sumar personal su equipo de trabajo. Conocé los requisitos y cómo postular.
Innamorato es una empresa mendocina dedicada a la elaboración y comercialización de helados artesanales.
Su propuesta gastronómica también incluye cafetería, pastelería y chocolatería, con presencia en distintos puntos del Gran Mendoza.
En esta ocasión, la cadena de helados abrió una oportunidad de empleo para incorporar personal a su equipo de trabajo para una de sus sucursales.
Vacante
La convocatoria está dirigida a incorporar personal para el área de heladería y atención al cliente en la sucursal Dalvian.
Entre las principales tareas que deberá realizar la persona seleccionada se encuentran:
- Atención al cliente.
- Despacho de productos.
- Recepción y preparación de pedidos de delivery.
- Mantenimiento del orden del local.
Requisitos
Las personas interesadas en formar parte del equipo deberán cumplir con las siguientes condiciones:
- Tener disponibilidad horaria full time.
- Contar con experiencia en puestos similares.
- Poseer carnet de manipulación de alimentos. Este requisito no es excluyente.
La búsqueda apunta a candidatos con iniciativa y disposición para desenvolverse en tareas de atención al público y trabajo dentro del local.
Cómo postularse
Quienes estén interesados en la vacante de trabajo deberán enviar su currículum vitae por correo electrónico a: innamoratorrhh@gmail.com