Aguas Mendocinas informó que el servicio de agua potable se restablece paulatinamente, aunque varios sectores del Gran Mendoza continúan afectados este viernes. Los inconvenientes se deben a la elevada turbiedad del agua cruda tras maniobras realizadas en el dique Potrerillos. Algunas zonas tienen problemas hasta las 13 y otras hasta las 23.59.

El servicio de agua potable en el Gran Mendoza continúa con inconvenientes este viernes 27 de noviembre. Aguas Mendocinas informó que el sistema está en recuperación y que el suministro se restablece de manera paulatina, aunque distintos sectores todavía presentan afectaciones.

La situación se originó como consecuencia de maniobras ajenas a la empresa realizadas en el dique Potrerillos, que provocaron un aumento de la turbiedad del agua cruda y obligaron a los establecimientos potabilizadores a operar con restricciones en sus niveles de producción.

De acuerdo con el reporte de la empresa, los problemas afectan a zonas de Godoy Cruz, Guaymallén, Maipú y Ciudad de Mendoza.

Cortes de agua en el Gran Mendoza: las zonas afectadas

Según el detalle difundido por Aguas Mendocinas, estos son los sectores que continúan con inconvenientes y los horarios informados:

Godoy Cruz

Distritos Benegas, Las Tortugas y San Francisco del Monte: afectación prevista hasta las 23.59 de este viernes.

afectación prevista hasta las 23.59 de este viernes. Zona oeste y centro de Godoy Cruz: problemas en el servicio hasta las 23.59.

problemas en el servicio hasta las 23.59. Las Tortugas y San Francisco del Monte: también aparecen incluidos en un aviso que abarca sectores de Guaymallén y Maipú, con afectación hasta las 13.

Ciudad de Mendoza

Primera, Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta, Sexta y Séptima Sección: inconvenientes previstos hasta las 23.59.

inconvenientes previstos hasta las 23.59. Barrio La Favorita: también está incluido en el aviso, con problemas hasta las 23.59.

Guaymallén

Desde Independencia hasta Terrada y desde Sarmiento hasta Cubillos: afectación prevista desde las 11 hasta las 23.59 de este viernes.

Guaymallén, Maipú y Godoy Cruz

Guaymallén; Coquimbito y Gutiérrez, en Maipú; y Las Tortugas y San Francisco del Monte, en Godoy Cruz: el aviso indica inconvenientes hasta las 13.

Importante: los horarios de finalización corresponden a los avisos difundidos por Aguas Mendocinas. En los sectores con afectación hasta las 23.59, la empresa no informó en el detalle un horario anterior de normalización.

Cómo están las reservas de agua este viernes

Aguas Mendocinas detalló que las reservas de agua de las 8 se encontraban en los siguientes niveles:

Benegas: 57% de su capacidad de reserva.

Alto Godoy: 48% de su capacidad de reserva.

La empresa explicó que los establecimientos potabilizadores siguen trabajando con restricciones debido a la turbiedad del agua cruda.

Abastecimiento a hospitales y servicios esenciales

Mientras continúa la recuperación del sistema, Aguas Mendocinas mantiene el abastecimiento mediante camiones cisterna a servicios esenciales y críticos, como hospitales, clínicas y centros de hemodiálisis.

Además, el personal operativo realiza purgas de acueductos y monitorea permanentemente la evolución del sistema para favorecer la normalización del servicio.

El pedido de Aguas Mendocinas

Desde la empresa solicitaron a la población continuar con un uso responsable y solidario del agua potable.

El objetivo es cuidar las reservas disponibles y colaborar para que el servicio se restablezca en el menor tiempo posible.