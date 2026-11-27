Aguas Mendocinas informó que el servicio de agua potable se restablece paulatinamente, aunque varios sectores del Gran Mendoza continúan afectados este viernes. Los inconvenientes se deben a la elevada turbiedad del agua cruda tras maniobras realizadas en el dique Potrerillos. Algunas zonas tienen problemas hasta las 13 y otras hasta las 23.59.
El servicio de agua potable en el Gran Mendoza continúa con inconvenientes este viernes 27 de noviembre. Aguas Mendocinas informó que el sistema está en recuperación y que el suministro se restablece de manera paulatina, aunque distintos sectores todavía presentan afectaciones.
La situación se originó como consecuencia de maniobras ajenas a la empresa realizadas en el dique Potrerillos, que provocaron un aumento de la turbiedad del agua cruda y obligaron a los establecimientos potabilizadores a operar con restricciones en sus niveles de producción.
De acuerdo con el reporte de la empresa, los problemas afectan a zonas de Godoy Cruz, Guaymallén, Maipú y Ciudad de Mendoza.
Cortes de agua en el Gran Mendoza: las zonas afectadas
Según el detalle difundido por Aguas Mendocinas, estos son los sectores que continúan con inconvenientes y los horarios informados:
Godoy Cruz
- Distritos Benegas, Las Tortugas y San Francisco del Monte: afectación prevista hasta las 23.59 de este viernes.
- Zona oeste y centro de Godoy Cruz: problemas en el servicio hasta las 23.59.
- Las Tortugas y San Francisco del Monte: también aparecen incluidos en un aviso que abarca sectores de Guaymallén y Maipú, con afectación hasta las 13.
Ciudad de Mendoza
- Primera, Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta, Sexta y Séptima Sección: inconvenientes previstos hasta las 23.59.
- Barrio La Favorita: también está incluido en el aviso, con problemas hasta las 23.59.
Guaymallén
- Desde Independencia hasta Terrada y desde Sarmiento hasta Cubillos: afectación prevista desde las 11 hasta las 23.59 de este viernes.
Guaymallén, Maipú y Godoy Cruz
- Guaymallén; Coquimbito y Gutiérrez, en Maipú; y Las Tortugas y San Francisco del Monte, en Godoy Cruz: el aviso indica inconvenientes hasta las 13.
Importante: los horarios de finalización corresponden a los avisos difundidos por Aguas Mendocinas. En los sectores con afectación hasta las 23.59, la empresa no informó en el detalle un horario anterior de normalización.
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Cómo están las reservas de agua este viernes
Aguas Mendocinas detalló que las reservas de agua de las 8 se encontraban en los siguientes niveles:
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Benegas: 57% de su capacidad de reserva.
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Alto Godoy: 48% de su capacidad de reserva.
La empresa explicó que los establecimientos potabilizadores siguen trabajando con restricciones debido a la turbiedad del agua cruda.
Abastecimiento a hospitales y servicios esenciales
Mientras continúa la recuperación del sistema, Aguas Mendocinas mantiene el abastecimiento mediante camiones cisterna a servicios esenciales y críticos, como hospitales, clínicas y centros de hemodiálisis.
Además, el personal operativo realiza purgas de acueductos y monitorea permanentemente la evolución del sistema para favorecer la normalización del servicio.
El pedido de Aguas Mendocinas
Desde la empresa solicitaron a la población continuar con un uso responsable y solidario del agua potable.
El objetivo es cuidar las reservas disponibles y colaborar para que el servicio se restablezca en el menor tiempo posible.