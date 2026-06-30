Oportunidad de empleo en Mendoza: reconocida tienda de indumentaria suma personal con pocos requisitos

Oportunidad de empleo en Mendoza: reconocida tienda de indumentaria suma personal con pocos requisitos

Mendoza

Reconocido local de indumentaria urbana se encuentra en expansión y abrió una oportunidad de empleo en el Gran Mendoza. Conocé los requisitos y cómo postular.

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Redacción ElNueve.com

Extreme Board Shop es una firma mendocina especializada en indumentaria y artículos vinculados a los deportes urbanos y la cultura skate.

Con varios años en el mercado local, se ha consolidado como una referencia para quienes buscan moda joven y deportiva.

En esta ocasión, abrió una nueva oportunidad de empleo para incorporar un vendedor a su equipo comercial.

La convocatoria está destinada a cubrir una vacante en el Gran Mendoza

Requisitos

Para postularse, los interesados deberán cumplir con las siguientes condiciones:

  • Actitud proactiva y capacidad para trabajar en equipo.
  • Experiencia mínima comprobable de dos años en venta de indumentaria.
  • ⁠Disponibilidad para trabajar los fines de semana.
  • La búsqueda tiene preferencia por candidatos masculinos.

Cómo postular

Quienes estén interesados en el puesto de trabajo deben enviar su currículum vitae al correo: cv.extremebs@gmail.com

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