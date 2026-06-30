Oportunidad de empleo en Mendoza: reconocida tienda de indumentaria suma personal con pocos requisitos

Reconocido local de indumentaria urbana se encuentra en expansión y abrió una oportunidad de empleo en el Gran Mendoza. Conocé los requisitos y cómo postular.

Extreme Board Shop es una firma mendocina especializada en indumentaria y artículos vinculados a los deportes urbanos y la cultura skate.

Con varios años en el mercado local, se ha consolidado como una referencia para quienes buscan moda joven y deportiva.

En esta ocasión, abrió una nueva oportunidad de empleo para incorporar un vendedor a su equipo comercial.

La convocatoria está destinada a cubrir una vacante en el Gran Mendoza

Requisitos

Para postularse, los interesados deberán cumplir con las siguientes condiciones:

Actitud proactiva y capacidad para trabajar en equipo.

proactiva y capacidad para en equipo. Experiencia mínima comprobable de dos años en venta de indumentaria.

mínima comprobable de dos años en venta de indumentaria. ⁠Disponibilidad para trabajar los fines de semana.

La búsqueda tiene preferencia por candidatos masculinos.

Cómo postular

Quienes estén interesados en el puesto de trabajo deben enviar su currículum vitae al correo: cv.extremebs@gmail.com