La DGE comunicó que suspenden las clases de este jueves por la mañana

La Dirección General de Escuelas decidió suspender las clases presenciales en toda la provincia por el frío extremo durante la mañana de este jueves.

La Dirección General de Escuelas (DGE) acaba de comunicar este jueves temprano que se suspenden las clases de este 2 de julio por la mañana en toda la provincia debido al frío extremo.

La medida abarca a todas las modalidades.

Si bien en la noche de ayer se señaló que la suspensión sería en algunos departamentos, en la mañana de este jueves se decidió que fuese en toda la provincia.

La medida se tomó teniendo en cuenta las recomendaciones de Defensa Civil por el día gélido que se vivirá hoy en toda la provincia dónde la máxima se situará en los 4 grados.

¿Qué pasa con las clases de la tarde?

Para los alumnos que asisten a la tarde deberán esperar hasta las 11 o 12 del mediodía para conocer la decisión de la DGE con respecto a las clases.