Suspendieron las clases en Mendoza para el turno nocturno y vespertino por la ola polar: qué departamentos están afectados

La Dirección General de Escuelas confirmó la suspensión de las clases presenciales este miércoles 1 de julio en los turnos vespertino y nocturno en parte de Mendoza debido a las intensas nevadas, las bajas temperaturas y la alerta naranja vigente. La medida alcanza a todos los los niveles y modalidades educativas en las zonas afectadas.

La Dirección General de Escuelas (DGE) resolvió suspender las clases presenciales durante los turnos vespertino y nocturno de este miércoles 1 de julio en distintos departamentos de Mendoza como consecuencia de las condiciones meteorológicas extremas que afectan a la provincia.

La suspensión fue definida tras el ingreso de una ola polar que provocó intensas nevadas, lluvias, fuertes vientos y un marcado descenso de la temperatura en gran parte de la provincia.

Durante la jornada se registraron importantes acumulaciones de nieve, principalmente en el Valle de Uco, el Sur provincial y sectores del Este mendocino, mientras que el Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una alerta naranja por nevadas persistentes y condiciones meteorológicas adversas.

Las autoridades educativas aclararon que la medida alcanza a todos los niveles y modalidades, tanto de gestión estatal como privada, mientras que en el resto de la provincia las actividades escolares continuarán con normalidad.

Qué departamentos de Mendoza no tendrán clases durante el turno tarde y noche este miércoles

Según informó oficialmente la DGE, la suspensión de las actividades presenciales alcanza a los siguientes departamentos y localidades:

San Carlos

Tunuyán

Tupungato

Malargüe

San Rafael

General Alvear

Rivadavia

Junín

San Martín

Santa Rosa

Uspallata

Potrerillos

Cacheuta

La medida comprende todos los niveles educativos y todas las modalidades, debido a que las condiciones climáticas podrían dificultar la circulación y representar un riesgo para estudiantes, docentes y personal escolar.

En el resto de Mendoza las clases continúan con normalidad

Desde la Dirección General de Escuelas aclararon que la suspensión no alcanza al resto del territorio provincial.

Por ese motivo, en el Gran Mendoza y en los departamentos que no fueron incluidos en el comunicado oficial, las clases de los turnos vespertino y nocturno se desarrollarán normalmente, salvo que surjan nuevas disposiciones en función de la evolución del tiempo.

Cómo seguirá el tiempo en Mendoza

El pronóstico anticipa que el frío continuará durante las próximas jornadas. Para este jueves se esperan temperaturas máximas de entre 4°C y 5°C, mientras que las mínimas podrían descender hasta -5°C en Malargüe y sectores bajos del Valle de Uco. En el resto del llano mendocino, los registros oscilarán entre -1°C y -2°C.

Aunque las nevadas tenderán a disminuir, persistirá el ambiente muy frío y no se descartan lloviznas aisladas en algunos sectores.

Desde Defensa Civil indicaron que continuará el monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas y recomendaron mantenerse informados a través de los canales oficiales ante posibles nuevas medidas.