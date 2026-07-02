Clases y frío: la DGE comunicó que pasa con el turno tarde, vespertino y nocturno

La Dirección General de Escuelas comunicó que pasa con las clases del turno tarde vespertirno y nocturno. Por recomendación de Defensa Civil decidió suspender las clases presenciales en toda la provincia.

La Dirección General de Escuelas (DGE) comunicó que pasa con las clases del turno tarde vespertirno y nocturno. Por recomendación de Defensa Civil decidió suspender las clases presenciales en toda la provincia.

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La Dirección General de Escuelas (DGE) sorprendió a todos esta mañana temprano cuando anunció que se suspenden las clases de este jueves por la mañana. Ahora comunicó que tampoco habrá clases presenciales durante los turnos de tarde, vespertino y nocturno.

La medida es para todas las modalidades.

Alerta Amarilla por frío en toda la provincia

Este jueves hay Alerta Amarilla en la provincia por el frío. Esto significa que estará mayormente nublado y frío con precipitaciones, poco cambio de la temperatura, vientos leves del sector norte. Parcial nublado en cordillera.

Máxima: 6°C | Mínima: 1°C

¿Cómo estará el viernes 03-07-2026?

El viernes estará parcialmente nublado con leve ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 9°C | Mínima: 2°C

Sábado 04-07-2026

El sábado habrá nubosidad variable con ascenso de la temperatura y heladas, vientos leves del noreste. Nevadas en cordillera.

Máxima: 12°C | Mínima: -2°C

Domingo 05-07-2026

Poca nubosidad con leve ascenso de la temperatura y heladas, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 13°C | Mínima: -2°C

Lunes 06-07-2026

Poca nubosidad con ascenso de la temperatura y heladas, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 14°C | Mínima: 0°C