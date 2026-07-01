Buscan intensamente a una mujer desaparecida en Las Heras: salió de su casa y no volvió

La Justicia y la Policía de Mendoza activaron un operativo para dar con el paradero de Micaela Belén Mescolotto, quien fue vista por última vez el martes 30 de junio al mediodía cuando salió de su vivienda en Las Heras.

La Policía de Mendoza y la Justicia intensifican la búsqueda de Micaela Belén Mescolotto, una mujer de 32 años que permanece desaparecida desde el mediodía del martes 30 de junio, cuando salió de su domicilio ubicado en el departamento de Las Heras y, desde entonces, no volvió a ser vista. Ante esta situación, las autoridades solicitaron la colaboración de la comunidad para intentar localizarla.

De acuerdo con la información oficial difundida en el marco de la causa por averiguación de paradero, Micaela Belén Mescolotto fue vista por última vez el martes 30 de junio, alrededor de las 12:40, cuando salió de su vivienda ubicada sobre calle Molinero Tejeda, en Las Heras.

Desde ese momento no hubo novedades sobre su paradero, por lo que se inició un operativo de búsqueda y se dio intervención a las fuerzas policiales.

Según el expediente judicial, la mujer presenta las siguientes características: mide 1,67 metros, tiene el cabello largo, castaño oscuro y lacio. Lo suele usar recogido. Su contextura es mediana, tiene la tez clara y sus ojos son marrones.

Como rasgo distintivo, figura que en el costado izquierdo de su cuello, tiene el tatuaje de una estrella negra. En tanto que en el costado derecho del torso está tatuada con el símbolo del infinito. Además, tiene una cicatriz en uno de sus brazos.

Al momento de ser vista por última vez, Micaela Belén Mescolotto vestía un chaleco inflable de color negro y un pantalón negro.

Cómo aportar información sobre su paradero

Las autoridades solicitaron que cualquier persona que haya visto a Micaela Belén Mescolotto o que pueda aportar información útil para la investigación se comunique de manera inmediata al 911.

Desde la Policía remarcaron que cualquier dato, por mínimo que parezca, puede ser importante para avanzar en la búsqueda.