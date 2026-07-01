Suspenden las clases presenciales en Mendoza por la ola polar: estos son los departamentos sin actividad este jueves

La Dirección General de Escuelas confirmó que no habrá clases presenciales en varias zonas de la provincia durante el turno mañana debido al frío extremo, las nevadas y las complicaciones provocadas por la intensa ola polar. Conocé cuáles son los departamentos afectados.

La Dirección General de Escuelas (DGE) resolvió suspender las clases presenciales para este jueves 2 de julio en distintos departamentos y localidades de Mendoza, como consecuencia de la ola polar que afecta a la provincia y que mantiene temperaturas bajo cero, nevadas y condiciones peligrosas para la circulación.

La decisión fue adoptada tras los informes elaborados por Defensa Civil y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), luego de una jornada en la que la nieve llegó incluso al llano y se registraron heladas generalizadas en gran parte del territorio provincial.

Qué departamentos de Mendoza no tendrán clases presenciales este jueves 2 de julio

Según informó oficialmente la DGE, la medida alcanza al turno mañana, en todos los niveles y modalidades educativas, tanto de establecimientos de gestión estatal como privada.

Las clases presenciales quedaron suspendidas en las siguientes zonas:

Malargüe

San Rafael

Junín

La Paz

San Martín

Santa Rosa

Rivadavia

Cacheuta

Potrerillos

Uspallata

Polvaredas

Punta de Vacas

Puente del Inca

Zonas altas de Tupungato

Zonas altas de Tunuyán

La medida busca resguardar la seguridad de estudiantes, docentes y personal educativo ante las bajas temperaturas y las dificultades para transitar por rutas y caminos afectados por la nieve y el hielo.

En el resto de Mendoza las clases serán normales

Desde la Dirección General de Escuelas aclararon que la suspensión no alcanza al resto de la provincia.

Por ese motivo, en el Gran Mendoza y en aquellos departamentos que no fueron incluidos en el comunicado oficial, las actividades escolares se desarrollarán con normalidad durante el turno mañana.

No obstante, las autoridades remarcaron que continuarán monitoreando la evolución del tiempo y no descartaron adoptar nuevas medidas si las condiciones meteorológicas empeoran durante las próximas horas.

Cómo seguirá el tiempo en Mendoza

Aunque las nevadas comenzarán a disminuir durante las próximas horas, el frío extremo continuará presente en toda la provincia.

De acuerdo con el pronóstico oficial, para este jueves se esperan temperaturas máximas de entre 4°C y 5°C, mientras que las mínimas podrían descender hasta -5°C en Malargüe y sectores bajos del Valle de Uco. En el resto del llano mendocino, los registros oscilarán entre 1°C y -1°C.

Además, no se descartan lloviznas aisladas en algunos sectores y continuará el monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas por parte de Defensa Civil, que recomendó mantenerse informado a través de los canales oficiales ante posibles nuevas alertas o cambios en el pronóstico.