Oportunidad de empleo en Mendoza: empresa busca armadora de empanadas para sumar a su equipo de trabajo

La empresa mendocina dedicada a la elaboración y venta de comidas listas para consumir abrió una oportunidad de empleo para sumar una armadora de empanadas a su equipo de trabajo. Conocé los requisitos y cómo postular.

Chefexprés es una empresa mendocina dedicada a la elaboración y venta de comidas listas para consumir, con una propuesta enfocada en productos caseros y de rápida cocción.

En el marco de su crecimiento, la firma abrió una nueva oportunidad de empleo para incorporar una armadora de empanadas a su equipo de trabajo.

Cuáles son los requisitos

Las postulantes deberán cumplir con las siguientes condiciones:

Sexo femenino.

Experiencia comprobable en el armado de empanadas.

comprobable en el armado de empanadas. Secundario completo.

completo. Responsabilidad.

Respeto.

Compromiso.

Detalles del puesto de trabajo

⁠Días: De lunes a sábados.

De lunes a sábados. Horario: de 7 a 15 horas.

Cómo postularse

Las interesadas en la vacante de trabajo deberán enviar su currículum vitae al siguiente correo electrónico: salon.chefexpres@gmail.com