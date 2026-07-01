Oportunidad de empleo en Mendoza: empresa busca armadora de empanadas para sumar a su equipo de trabajo

La empresa mendocina dedicada a la elaboración y venta de comidas listas para consumir abrió una oportunidad de empleo para sumar una armadora de empanadas a su equipo de trabajo. Conocé los requisitos y cómo postular.
Chefexprés es una empresa mendocina dedicada a la elaboración y venta de comidas listas para consumir, con una propuesta enfocada en productos caseros y de rápida cocción.
En el marco de su crecimiento, la firma abrió una nueva oportunidad de empleo para incorporar una armadora de empanadas a su equipo de trabajo.
Cuáles son los requisitos
Las postulantes deberán cumplir con las siguientes condiciones:
- Sexo femenino.
- Experiencia comprobable en el armado de empanadas.
- Secundario completo.
- Responsabilidad.
- Respeto.
- Compromiso.
Detalles del puesto de trabajo
- Días: De lunes a sábados.
- Horario: de 7 a 15 horas.
Cómo postularse
Las interesadas en la vacante de trabajo deberán enviar su currículum vitae al siguiente correo electrónico: salon.chefexpres@gmail.com