Oportunidad de empleo en Mendoza: empresa busca armadora de empanadas para sumar a su equipo de trabajo

Oportunidad de empleo en Mendoza: empresa busca armadora de empanadas para sumar a su equipo de trabajo

Mendoza

La empresa mendocina dedicada a la elaboración y venta de comidas listas para consumir abrió una oportunidad de empleo para sumar una armadora de empanadas a su equipo de trabajo. Conocé los requisitos y cómo postular.

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Redacción ElNueve.com

Chefexprés es una empresa mendocina dedicada a la elaboración y venta de comidas listas para consumir, con una propuesta enfocada en productos caseros y de rápida cocción.

En el marco de su crecimiento, la firma abrió una nueva oportunidad de empleo para incorporar una armadora de empanadas a su equipo de trabajo.

Cuáles son los requisitos

Las postulantes deberán cumplir con las siguientes condiciones:

  • Sexo femenino.
  • Experiencia comprobable en el armado de empanadas.
  • Secundario completo.
  • Responsabilidad.
  • Respeto.
  • Compromiso.

Detalles del puesto de trabajo

  • ⁠Días: De lunes a sábados.
  • Horario: de 7 a 15 horas.

Cómo postularse

Las interesadas en la vacante de trabajo deberán enviar su currículum vitae al siguiente correo electrónico: salon.chefexpres@gmail.com

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