Wanda Nara, Maru Botana y lluvia de memes: las reacciones más desopilantes que dejó MasterChef Celebrity

La quinta temporada de MasterChef Celebrity desembarcó este lunes por la noche en la pantalla de El 9 Televida con una puesta en escena imponente y 24 participantes dispuestos a todo para demostrar sus habilidades culinarias. Más allá de los ingredientes y los primeros platos, el gran protagonista del debut fue el humor de los usuarios en las redes sociales.

El esperado regreso de MasterChef Celebrity a la pantalla de El 9 Televida no solo encendió las hornallas de la televisión argentina, sino que también hizo arder las redes sociales. Con la conducción de Wanda Nara, la sorpresiva incorporación de Maru Botana al jurado en reemplazo de Donato de Santis y un elenco de 24 figuras listas para la competencia, la primera gala estuvo repleta de chicanas, frases insólitas y nervios a flor de piel que los usuarios de X (Twitter) e Instagram no tardaron en convertir en memes virales.

La presentación del certamen estuvo marcada por la bienvenida a la chef Maru Botana, quien se sumó al tribunal evaluador junto a los ya clásicos Damián Betular y Germán Martitegui. Este último arrancó marcando la cancha ante el nutrido grupo de celebridades: “Veo tantas estrellas juntas, pero acá van a tener que cocinar”.

El insólito saludo de Juli Poggio y las frases más virales

Uno de los momentos que más interacciones generó en las plataformas digitales ocurrió durante el encuentro entre Julieta Poggio y Wanda Nara. Al cruzarse en la cocina, la ex participante de Gran Hermano lanzó un afectuoso “Hola, Wanda, me muero”, frase que las redes relacionaron de inmediato con la icónica parodia que la propia conductora supo hacer tiempo atrás sobre los dichos de la “China” Suárez.

Las reacciones de los famosos ante la presión del estudio tampoco pasaron desapercibidas:

Marta Fort: Fiel a su estilo espontáneo, no ocultó los nervios del debut y disparó una frase que inundó las redes: “Estoy que me meo encima. A mí me encanta esta experiencia sin saber; sé cosas básicas, mi menú es pollo, arroz y puré” .

Lizy Tagliani: Recurrió a la autoexigencia con humor para motivarse antes de encender su cocina: “Si Vicky Xipolitakis pudo, yo voy a poder” .

Alejandro Lerner: Reconoció haber ingresado a la competencia “sobreestimulado y ansioso”, mientras que Nazareno Casero admitió el impacto que causa el enorme estudio televisivo.

Humor, folclore y la primera picardía de la noche

El folclore del programa sumó color con las presencias de Campi, quien lució un particular peluquín antes de cambiarlo por una gorra gastronómica, y el cantante Luck Ra, quien regresó a la competencia prometiendo no volver a quebrarse en llanto como cuando le rindió homenaje a las madres en la edición anterior.

Por su parte, el referente de la cumbia 420 Hernán “Mala Fama” Coronel dejó picando la primera controversia simpática del certamen al asegurar que dentro del grupo de concursantes notaba a “mucha gente rara dando vueltas”.

El despliegue de perfiles tan heterogéneos y las salidas sin filtro de las celebridades dejaron en claro que esta nueva edición de MasterChef Celebrity promete ser un fenómeno tanto en rating como en las redes.

Seguí todas las galas, los momentos más divertidos y las eliminaciones del certamen en elnueve.com y la pantalla de El 9 Televida.