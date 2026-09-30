ANSES confirmó el calendario de pagos de octubre 2026: cuándo cobran jubilados, AUH, SUAF y desempleo

ANSES difundió el cronograma de pagos de octubre para jubilados, pensionados, titulares de la AUH, asignaciones familiares del SUAF y beneficiarios del Fondo de Desempleo. Los haberes tendrán un aumento del 1,66% y los jubilados de menores ingresos continuarán cobrando el bono de hasta $70.000.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos correspondiente a octubre de 2026. Las fechas alcanzan a jubilados, pensionados, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), beneficiarios del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) y personas que cobran el Fondo de Desempleo.

Durante octubre, los haberes previsionales y las asignaciones familiares recibirán un aumento del 1,66%, de acuerdo con las Resoluciones 283/2026 y 284/2026. Además, los jubilados y pensionados con menores ingresos seguirán percibiendo el bono de hasta $70.000, que permanece congelado desde marzo de 2024.

Jubilados y pensionados: cuánto cobran en octubre

Con la actualización mensual, la jubilación mínima del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) se elevará a $435.748,51. Al sumar el bono completo de $70.000, los beneficiarios que perciben el haber mínimo recibirán un total de $505.748,51.

Por su parte, el haber máximo se ubicará en $2.932.174,85.

Calendario de pagos para jubilados que cobran la mínima

ANSES estableció las siguientes fechas de cobro según la terminación del DNI:

Jueves 8 de octubre: DNI terminados en 0.

Viernes 9 de octubre: DNI terminados en 1.

Martes 13 de octubre: DNI terminados en 2.

Miércoles 14 de octubre: DNI terminados en 3.

Jueves 15 de octubre: DNI terminados en 4.

Viernes 16 de octubre: DNI terminados en 5.

Lunes 19 de octubre: DNI terminados en 6.

Martes 20 de octubre: DNI terminados en 7.

Miércoles 21 de octubre: DNI terminados en 8.

Jueves 22 de octubre: DNI terminados en 9.

Jubilados que superan el haber mínimo

Quienes cobran haberes superiores a la jubilación mínima tendrán el siguiente calendario:

Viernes 23 de octubre: DNI terminados en 0 y 1.

Lunes 26 de octubre: DNI terminados en 2 y 3.

Martes 27 de octubre: DNI terminados en 4 y 5.

Miércoles 28 de octubre: DNI terminados en 6 y 7.

Jueves 29 de octubre: DNI terminados en 8 y 9.

Pensiones no Contributivas: fechas de cobro en octubre

Las Pensiones no Contributivas (PNC) también recibirán el aumento del 1,66%. Los beneficiarios continuarán cobrando el bono de hasta $70.000, según corresponda.

Los nuevos importes serán los siguientes:

PNC por vejez y discapacidad: $305.023,96. Con el bono completo, el total ascenderá a $375.023,96.

PNC para madres de siete hijos: $435.748,51. Con el bono completo, el ingreso llegará a $505.748,51.

El calendario de pagos será el siguiente:

Jueves 8 de octubre: DNI terminados en 0 y 1.

Viernes 9 de octubre: DNI terminados en 2 y 3.

Martes 13 de octubre: DNI terminados en 4 y 5.

Miércoles 14 de octubre: DNI terminados en 6 y 7.

Jueves 15 de octubre: DNI terminados en 8 y 9.

Las asignaciones familiares correspondientes a titulares de PNC por discapacidad se pagarán el jueves 8 de octubre.

AUH de ANSES: cuánto se cobra en octubre

La Asignación Universal por Hijo (AUH) aumentará a $156.588 por cada menor. Cuando corresponde la retención del 20%, el pago directo será de $125.270,40.

En el caso de la AUH por hijo con discapacidad, el importe se elevará a $509.863, mientras que el pago directo, luego de la retención correspondiente, será de $407.890,40.

El calendario de pagos para la AUH será el siguiente:

Jueves 8 de octubre: DNI terminados en 0.

Viernes 9 de octubre: DNI terminados en 1.

Martes 13 de octubre: DNI terminados en 2.

Miércoles 14 de octubre: DNI terminados en 3.

Jueves 15 de octubre: DNI terminados en 4.

Viernes 16 de octubre: DNI terminados en 5.

Lunes 19 de octubre: DNI terminados en 6.

Martes 20 de octubre: DNI terminados en 7.

Miércoles 21 de octubre: DNI terminados en 8.

Jueves 22 de octubre: DNI terminados en 9.

Tarjeta Alimentar y Complemento Leche

Junto con la AUH, ANSES acredita automáticamente la Tarjeta Alimentar a quienes cumplen con los requisitos, mediante un cruce de información con el Ministerio de Capital Humano.

En octubre, los valores de la prestación alimentaria se mantendrán sin cambios:

Un hijo: $72.250.

Dos hijos: $113.299.

Tres o más hijos: $149.425.

Por otro lado, las familias con niños de hasta 3 años podrán recibir el Complemento Leche del Plan de los Mil Días, cuyo importe aumentará a $59.063.

SUAF: calendario de pagos de las asignaciones familiares

Los montos de la Asignación Familiar por Hijo del SUAF dependen de los ingresos del grupo familiar. En octubre, los valores generales serán de $78.304, $52.821, $31.949 y $16.487, según el rango de ingresos correspondiente.

Para hijos con discapacidad, los importes serán de $254.943, $180.358 y $113.829, de acuerdo con el rango aplicable.

El calendario de pagos de la asignación por hijo del SUAF será el siguiente:

Jueves 8 de octubre: DNI terminados en 0.

Viernes 9 de octubre: DNI terminados en 1.

Martes 13 de octubre: DNI terminados en 2.

Miércoles 14 de octubre: DNI terminados en 3.

Jueves 15 de octubre: DNI terminados en 4.

Viernes 16 de octubre: DNI terminados en 5.

Lunes 19 de octubre: DNI terminados en 6.

Martes 20 de octubre: DNI terminados en 7.

Miércoles 21 de octubre: DNI terminados en 8.

Jueves 22 de octubre: DNI terminados en 9.

Asignación por Prenatal y Maternidad

ANSES también confirmó las fechas de pago para los beneficiarios de la Asignación por Prenatal:

Miércoles 14 de octubre: DNI terminados en 0 y 1.

Jueves 15 de octubre: DNI terminados en 2 y 3.

Viernes 16 de octubre: DNI terminados en 4 y 5.

Lunes 19 de octubre: DNI terminados en 6 y 7.

Martes 20 de octubre: DNI terminados en 8 y 9.

En el caso de la Asignación por Maternidad, el pago se realizará para todas las terminaciones de DNI desde el 14 de octubre hasta el 10 de noviembre.

Las asignaciones por nacimiento, matrimonio y adopción, por su parte, se abonarán desde el 9 de octubre hasta el 10 de noviembre. Estos pagos únicos no se organizan según la terminación del documento.

Asignación por Embarazo: fechas de cobro

La Asignación por Embarazo también aumentará a $156.588 en octubre. Cuando se aplica la retención del 20%, el importe que se acredita directamente será de $125.270,40.

El cronograma de pagos será el siguiente:

Viernes 9 de octubre: DNI terminados en 0.

Martes 13 de octubre: DNI terminados en 1.

Miércoles 14 de octubre: DNI terminados en 2.

Jueves 15 de octubre: DNI terminados en 3.

Viernes 16 de octubre: DNI terminados en 4.

Lunes 19 de octubre: DNI terminados en 5.

Martes 20 de octubre: DNI terminados en 6.

Miércoles 21 de octubre: DNI terminados en 7.

Jueves 22 de octubre: DNI terminados en 8.

Viernes 23 de octubre: DNI terminados en 9.

Las titulares que cumplen con las condiciones establecidas también pueden recibir la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche del Plan de los Mil Días.

Fondo de Desempleo: calendario de octubre

ANSES confirmó las fechas de pago del Fondo de Desempleo para octubre, organizadas según la terminación del DNI:

Jueves 22 de octubre: DNI terminados en 0 y 1.

Viernes 23 de octubre: DNI terminados en 2 y 3.

Lunes 26 de octubre: DNI terminados en 4 y 5.

Martes 27 de octubre: DNI terminados en 6 y 7.

Miércoles 28 de octubre: DNI terminados en 8 y 9.

Los límites de la prestación por desempleo se ubicarán en $195.600 como mínimo y $391.200 como máximo. Sin embargo, dado que el beneficio se paga a mes vencido, los importes correspondientes a las liquidaciones que se abonen en octubre serán de $191.900 y $383.800, respectivamente.

¿Cómo consultar las liquidaciones de octubre en Mi ANSES?

Los beneficiarios podrán consultar las liquidaciones correspondientes a octubre a partir del jueves 8 de octubre de 2026.

Para hacerlo, deberán ingresar a la plataforma Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. Allí podrán verificar los importes liquidados, los descuentos aplicados y los conceptos adicionales que correspondan a cada prestación.