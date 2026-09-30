¿Es Zonda?: qué es el fuerte viento que sorprendió a los mendocinos este miércoles

Las ráfagas alcanzaron los 40 km/h en distintos sectores de Mendoza. El fenómeno provocó un cambio en las condiciones meteorológicas y anticipa un descenso de temperatura. El Zonda, en tanto, podría regresar con mayor intensidad durante el viernes.

El fuerte viento que sorprendió a los mendocinos durante la noche de este miércoles 30 de septiembre generó dudas entre quienes sintieron las ráfagas en distintos puntos de la provincia. Sin embargo, el fenómeno que ingresó al llano no corresponde al viento Zonda, sino a una circulación de viento Sur asociada al ingreso de un frente frío.

La situación meteorológica tendrá además continuidad durante los próximos días: mientras el jueves se espera una jornada más fresca, el viento Zonda podría volver el viernes 2 de octubre, con ráfagas que podrían superar los 45 km/h en algunos sectores.

¿Es Zonda el viento que se siente este miércoles?

La respuesta es no. El fenómeno que comenzó a sentirse durante la tarde y noche del miércoles corresponde al viento Sur, que ingresó desde el cuadrante sur de la provincia.

Según el reporte de Defensa Civil, las ráfagas alcanzaron velocidades de entre 35 y 40 km/h, con registros similares en departamentos de la Zona Este y otros sectores de Mendoza. El cambio de circulación estuvo acompañado por un aumento de la nubosidad y anticipa un descenso de las temperaturas.

El ingreso del viento se produjo primero en la Zona Sur, posteriormente alcanzó sectores de la Zona Este y el Valle de Uco, y durante la noche se hizo sentir también en el área del Gran Mendoza.

En algunas zonas, además, el viento estuvo acompañado por polvo en suspensión, especialmente en sectores donde las ráfagas fueron más intensas.

Durante la madrugada del jueves también existe posibilidad de lluvias débiles o lloviznas, principalmente asociadas al avance del frente y a las condiciones de inestabilidad en distintos sectores.

En Alta Montaña, en tanto, se prevén condiciones más complicadas, con nubosidad y precipitaciones que podrían presentarse en distintos momentos de la jornada.

Qué zonas de Mendoza registraron las ráfagas más fuertes

Los registros meteorológicos mencionados por Defensa Civil ubicaron velocidades cercanas a los 40 km/h en distintos departamentos.

Entre las zonas donde se registraron valores de este orden aparecen:

Santa Rosa .

. La Paz .

. San Martín .

. Junín .

. Rivadavia .

. El sector este de Maipú .

. Distintos sectores del Valle de Uco.

En algunos puntos las ráfagas pueden superar los valores promedio registrados por las estaciones meteorológicas. El avance del viento hacia el Gran Mendoza durante la noche completó el cambio de circulación que había comenzado horas antes en otras zonas de la provincia.

Cómo estará el tiempo durante el jueves

Para este jueves 1 de octubre, se espera una jornada con nubosidad variable y temperaturas algo más bajas. En el llano, las temperaturas máximas se ubicarían entre 20 y 21 °C, mientras que las mínimas rondarían los 9 y 10 °C en la mayor parte de la provincia.

En Malargüe, la mínima podría ubicarse cerca de los 3 °C. Durante la jornada se espera viento leve del norte en sectores de la Zona Este, Valle de Uco y Zona Sur, aunque en la franja Este podría mantenerse cierta circulación durante la noche y la madrugada siguiente.

En Alta Montaña, las condiciones serán más inestables. Desde la tarde podrían registrarse precipitaciones débiles en prácticamente todo el sector cordillerano.

Alerta amarilla por Zonda en Mendoza este viernes: desde qué hora bajaría al llano

Según el escenario meteorológico informado, el viernes 2 de octubre podría producirse un nuevo episodio de Zonda, esta vez con mayor intensidad.

El fenómeno comenzaría a sentirse durante la mañana en la precordillera, mientras que alrededor del mediodía podría alcanzar Malargüe y el sur provincial, con velocidades estimadas en torno a los 45 km/h.

Durante la tarde, el Zonda podría avanzar hacia Tupungato y el Valle de Uco y posteriormente alcanzar sectores del Gran Mendoza.

Para el área metropolitana, el ingreso estaría previsto aproximadamente entre las 16 y las 17, especialmente hacia el norte del Gran Mendoza, con ráfagas que podrían superar los 45 km/h.

Posteriormente, se prevé un nuevo ingreso de viento Sur, que comenzaría alrededor de las 22 en la Zona Sur y cerca de la medianoche en sectores de la Zona Este y Norte. Las velocidades podrían ubicarse entre 45 y 50 km/h y mantenerse durante la madrugada del sábado.

Este cambio de viento marcará nuevamente un descenso de las temperaturas después de la jornada más cálida del viernes.

Qué pasa en Alta Montaña

La situación será diferente en la Alta Montaña, donde se esperan precipitaciones durante buena parte del viernes. El pronóstico anticipa precipitaciones desde la madrugada en distintos sectores de la cordillera, con un incremento durante la mañana.

Según las previsiones, las precipitaciones comenzarían a intensificarse desde las 5 en el sector Sur, desde las 7 en el sector Centro y alrededor de las 10 en el sector Norte. La disminución de las precipitaciones se produciría recién durante la noche, aproximadamente entre las 21 y las 22.