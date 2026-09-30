Desbarataron un búnker de drogas en Mendoza: qué encontraron y qué pasará con el inmueble

La Policía de Mendoza realizó varios allanamientos y secuestró cocaína, marihuana, más de 260 envoltorios con droga, municiones, dinero y réplicas de armas de fuego. El Ministerio de Seguridad y Justicia dispuso una consigna policial y avanzará con la intervención.

Un operativo realizado este miércoles en el barrio San Martín permitió avanzar sobre un inmueble que era investigado como presunto punto de comercialización de drogas. Durante los allanamientos, efectivos de la Policía de Mendoza secuestraron cocaína, marihuana y distintos elementos que, según la investigación, estarían vinculados con el fraccionamiento y la venta de estupefacientes.

Tras los procedimientos, el domicilio señalado como búnker quedó bajo consigna policial. Además, el Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza inició las actuaciones para avanzar con la intervención administrativa de la propiedad a través de la Ley Antiaguantaderos.

Qué encontraron en el búnker del barrio San Martín

En total, fueron encontrados 225 envoltorios de cocaína y 37 de marihuana, además de cigarrillos artesanales, municiones de distintos calibres, dinero en efectivo, dólares y otros elementos de interés para la causa.

El principal procedimiento se realizó en una vivienda que, de acuerdo con la investigación, era utilizada como presunto punto de venta de drogas.

En el lugar, los efectivos secuestraron:

225 envoltorios de cocaína .

. 37 envoltorios de marihuana .

. Cigarrillos artesanales con marihuana.

con marihuana. Municiones de distintos calibres .

. Dinero en efectivo y dólares .

. Un teléfono celular .

. Bolsas y otros elementos vinculados al fraccionamiento de estupefacientes.

Los elementos encontrados fueron incorporados a las actuaciones realizadas durante los allanamientos.

Allanaron otras viviendas y encontraron más droga

El despliegue policial alcanzó a distintos domicilios del barrio San Martín y no se concentró únicamente en la vivienda señalada como presunto punto de comercialización.

En una de las propiedades fueron secuestradas cocaína y marihuana, mientras que en otro domicilio los investigadores encontraron cogollos de marihuana. Durante otro de los allanamientos también fueron incautadas réplicas de armas de fuego, que quedaron incorporadas a la investigación.

Los elementos secuestrados serán analizados en el marco de las actuaciones correspondientes para establecer su vinculación con la causa.

El procedimiento fue supervisado por la ministra de Seguridad y Justicia de Mendoza, Mercedes Rus, quien estuvo acompañada por autoridades judiciales y policiales. También participaron la fiscal de Homicidios Claudia Ríos, el juez Diego Flamant, el director general de Investigaciones, José Vega, y el jefe de la Policía de Mendoza, Marcelo Calipo.

Las autoridades siguieron el desarrollo de los allanamientos y las medidas adoptadas posteriormente sobre el inmueble investigado.

El inmueble será intervenido mediante la Ley Antiaguantaderos

Una de las medidas que se adoptaron después de los allanamientos fue mantener una consigna policial en la vivienda señalada como presunto búnker de venta de drogas. Además, el Ministerio de Seguridad y Justicia inició las actuaciones administrativas para aplicar el mecanismo previsto por la Ley Antiaguantaderos.

Esta herramienta permite intervenir administrativamente propiedades que son utilizadas para sostener actividades delictivas, con el objetivo de evitar que continúen siendo utilizadas para ese fin. De esta manera, el procedimiento tendrá una segunda instancia que estará vinculada con la intervención de la propiedad, mientras continúan las actuaciones de la investigación.

Luego del procedimiento, la ministra Mercedes Rus destacó el resultado de los allanamientos y confirmó que se avanzará con la intervención del inmueble por la vía administrativa.

Según expresó la funcionaria, el objetivo es utilizar las herramientas previstas por la legislación cuando se detectan propiedades vinculadas con actividades delictivas.

Así, además del secuestro de droga, municiones, dinero y otros elementos, las autoridades buscarán evitar que la propiedad vuelva a ser utilizada con fines delictivos.